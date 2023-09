Jada Pinkett Smith (52)

Krásna útla herečka neúmyselne upozornila verejnosť na svoje ochorenie alopecia areata na Oscaroch v roku 2022, keď jej manžel Will Smith vylepil zaucho komikovi Chrisovi Rockovi, ktorý mal nemiestnu poznámku k Jadinej vyholenej hlave. Problémy s tvorbou drobných plešiniek na hlave začala mať Jada už v roku 2018, keď jej alopéciu diagnostikovali: „Bolo to strašné, keď sa to objavilo prvýkrát,“ priznala. „Bola to jedna z tých chvíľ v mojom živote, keď som sa doslova triasla od strachu. Preto som si ostrihala vlasy, a preto si ich strihám aj naďalej,“ dodala.