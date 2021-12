Existujú znamenia horoskopu, ktoré sa veľmi boja vzťahov a lásky. Majú strach, že im bude ublížené, že ich partner sklame, že si aj tak nikdy nenájdu toho pravého. A preto robia všetko možné aj nemožné, len aby sa nezaľúbili. Patrí medzi ne aj to vaše znamenie?

Tieto znamenia sa láske skôr vyhýbajú. Zdroj: Shutterstock

Panna

Panna rada má všetko pod kontrolou a nenecháva nič na náhodu. V láske je veľmi bojazlivá a do ničoho neskáče po hlave. Bojí sa, že ak čo i len raz svoje srdce niekomu otvorí, hrozí, že sa rozbije na tisíc kúskov.

Býk

Ľudia narodení v tomto znamení sa radi túlia po večeroch k partnerovi, ale potrebujú niekoho, komu sa môžu úplne odovzdať, komu môžu dokonale dôverovať. A to je mimoriadne náročné zadanie pri hľadaní osudovej lásky. Ich strach, že by mohli nakoniec predsa len zostať so zlomeným srdcom, je príliš veľký na to, aby sa láske naplno otvorili. A tak radšej cúvnu. Hrôza!

Ryby

Ryby sú od prírody mimoriadne emotívne a citlivé. Ťažko sa vyrovnávajú s krízovými situáciami a zotavenie z nevydareného vzťahu im trvá dlho. Ich strach z toho, že budú opäť sklamaní a že budú musieť znova prekonať bolesť, im bráni v tom, aby sa znova zamilovali.