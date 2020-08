BLÍŽENCI

Istý čas ste mali neurčitý pocit, že 2020 vôbec nie je váš rok. Zvyšok leta vám to ešte vynahradí. Budete si môcť vybrať z dvoch pracovných príležitostí. Nech sa rozhodnete akokoľvek, obe možnosti vás v kariére posunú dopredu a pomôžu vám získať nenahraditeľné skúsenosti. Konečne sa vyriešia aj vaše finančné záležitosti. Hviezdy budú mať pozitívny vplyv aj na vaše medziľudské vzťahy. Koniec leta bude pre vás rozhodne príjemným a šťastným obdobím plným vnútorného naplnenia a pokoja.

Týmto znameniam sa do konca leta zmení život. Zdroj: Shutterstock

LEV

Už roky sa tajne pohrávate s myšlienkou presťahovať sa niekam do zahraničia. Doteraz ste práve VY boli tou najväčšou prekážkou v uskutočnení tohto sna. Až doteraz. Prišli ste na to, že v čo veríte, čo si predstavujete, tomu dávate svoju energiu, a to rastie. Vďaka tomu dostanete na konci leta pracovnú ponuku zo zahraničia. Ako sa rozhodnete?

VODNÁR

Doteraz ste sa sústreďovali najmä na svoju prácu, vkladali ste do nej priveľa energie a venovali ste sa jej aj vo voľnom čase. Získali ste nové skúsenosti a schopnosti, zlepšovali ste sa v tom, čo vám ide najlepšie. Zároveň ste však bolestivo zanedbávali súkromný život. Príčinou je emocionálne zranenie z minulosti, ktoré ste stále neprekonali. Ešte šťastie, že vývoj vášho milostného života nezávisí iba od vás. Do vášho života totiž vstúpi sympatický neznámy a veľmi rýchlo sa dostane až do vášho srdca. Možno odtiaľ už nikdy neodíde! Nebráňte sa, koniec leta si pre vás pripravil naozaj veľa príjemných prekvapení. Bude to pestré!