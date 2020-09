Vzduch sa postupne ochladzuje a my viac túžime po láskyplných objatiach a vrúcnych slovách. Jeseň v roku 2020 bude výnimočná, pretože sa začne veľa nových príbehov so vzrušujúcimi zvratmi a silnými emóciami. Zistite, čo čaká vaše znamenie!

Horoskop lásky: Čo vás čaká v jesennom období? Zdroj: Shutterstock

Lev

Vaše srdce bude na jeseň ľahké ako pierko. Počas babieho leta vás čaká veľa smiechu a zaujímavých zážitkov. Aj váš partnerský život budú sprevádzať radostné okamihy.

Ak máte partnera, vo vašom vzťahu sa usídlia ľahkosť a humor, ktoré sa prepoja s citovým posilnením. Hoci prichádza jeseň, váš vzťah bude prekvitať ako jarné stromy. O všetkom sa budete vedieť porozprávať, na všetkom smiať - vaša súhra bude fantastická!

Ak partnera nemáte, v tomto období si budete vyslovene vychutnávať slobodu. Konečne prestanete niekoho cielene hľadať - a len čo to urobíte, do vášho života zavíta láska. Bude to ako blesk z jasného neba! Ku koncu jesene už budete zamilovaní po uši. Muž, ktorý ukradne vaše srdce, vás očarí najmä svojím skvelým zmyslom pre humor.