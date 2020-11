BARAN

Baran je schopný zamilovať sa za pár sekúnd. Jeho nadšenie a motivácia ľudí vždy dokonale očarí, nie je jednoduché odolať jeho charizme. Baran patrí medzi najvášnivejšie znamenia. Aj keď po vzťahu veľmi túži, nemyslí hneď na svadbu. A v tomto sa ukrýva jeho temná stránka. Keď Baran dostane, po čom túžil, partnerka pre neho často prestane byť taká vzrušujúca a zaujímavá, prvotné čaro sa vytratí... Ak si to Baran vyhodnotí tak, že nejde o osudovú lásku, rýchlo stráca záujem a hľadá šťastie inde. Od začiatku musí cítiť, že našiel tú pravú.

Títo muži sú poriadne nebezpeční a ľahko podliehajú nevere. Zdroj: Shutterstock

VÁHY

Váhy často pôsobia veľmi neisto, ale ich nadšenie pre vzťah je nákazlivé a neodolateľné. Milujú spoločnosť, veľmi radi sa zoznamujú s novými ľuďmi, vďaka svojej charizme a milej povahe si každého omotajú okolo prsta. ALE. Veľmi ťažko sa rozhodujú, či je pre nich vzťah naozaj ten pravý, či sa už chcú usadiť, alebo si ešte užijú trochu slobody - preto ak túžite po svadbe a deťoch už po pár týždňoch od zoznámenia, na Váhy si radšej dajte pozor. Privítajú po svojom boku ženu, s ktorou sa môžu najskôr veľa zabávať, cestovať, užívať si život, až potom si založiť rodinu.

Títo muži sú poriadne nebezpeční a ľahko podliehajú nevere. Zdroj: Shutterstock

STRELEC

Strelec si svoj život bez sexu ani nedokáže predstaviť. Nie je to najvernejší typ, ale ak je zadaný a podľahne nevere, k milenke ho nikdy neviažu city. Pre Strelca sú hodnoty v manželstve mimoriadne dôležité, napriek tomu nedokáže odolať flirtovaniu. U niektorých Strelcov sa stáva, že sa z nich vykľujú notorickí neverníci, preto sú veľmi nebezpeční. Ak sa však osudovo zamilujú do spriaznenej duše so zmyslom pre dobrodružstvo, ktorá ich osobnosť dokáže zvládnuť, kto ich bude neustále prekvapovať a vyvádzať z miery, potom na neveru ani nepomyslia.