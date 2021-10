Lev (23. júl - 22. august)

Títo muži sú dramatickí v živote a aj v posteli. Lev túži, aby bol obdivovaný, uznavaný a doslova žije z toho, aby na svoju adresu počúval iba samú chválu! Možno aj to je dôvod, prečo sa v posteli vždy snaží ženu uspokojiť na maximum. Muž v znamení Leva je vynaliezavý a oddaný milenec. Nuda vám s ním rozhodne nehrozí a veľmi rád bude vymýšlať spôsoby ako váš sexuálny život okoreniť. Ak ho chcete dostať do varu tak mu skúste lichotiť a vyzdvihnite jeho šikovnosť a ručíme vám za to, že sa bude snažiť ešte viac.

Sexuálne kompatibilné znamenia: Baran, Strelec, Blíženci, Váhy, Vodnár