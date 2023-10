Každé dieťa si praje, aby jeho rodičia žili dlho. Ale v zdraví, nie v chorobe. Aby boli aktívni, aby si užili život, skrátka, aby fungovali samostatne. Bohužiaľ, realita nie je vždy taká. Keď príde choroba, či už fyzická, alebo psychická, ktorá vyžaduje neustálu opateru, skôr či neskôr sa s myšlienkou dať otca či mamu do domova dôchodcov pohráva veľa detí. Zároveň pre to veľa detí trpí výčitkami — majú pocit, že by mali svojim rodičom vrátiť ich starostlivosť z čias, keď boli malými deťmi. Ale nie je to len zbytočné „bičovanie“ srdca? Prečítajte si dva príbehy žien, ktoré prešli takýmto rozhodovaním. Čo ich nakoniec prinútilo (ne)dať rodiča do domova dôchodcov? Prečítajte si príbehy dvoch žien, ktoré sa museli rozhodnúť.