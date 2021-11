Žijem v 12-ročnom manželstve a máme 11-ročnú dcéru. Kvôli nej sa tvárime ako šťastná rodinka, ale v skutočnosti je to celkom inak.

Ja sa už svojmu mužovi venovať nechcem. Môj problém nastal, keď som sa cez sociálne siete spoznala s mužom, do ktorého som sa zaľúbila. Stretávali sme sa na kávičke v meste a veľa sa zhovárali.

Rozumieme si, no on je tiež ženatý a ja to takto nechcem, ale ani neviem zabudnúť na chvíle v jeho prítomnosti. Som utrápená a nešťastná. S manželom sa o ničom nerozprávame. Chcel by sa so mnou milovať, no ja to nedokážem. Hovoríme si len nevyhnutné veci.

Obaja pracujeme na rôzne zmeny, a tak sa skoro ani nestretávame. Ja sledujem seriály a do noci četujem na sociálnych sieťach. Poraďte mi, kde nájsť niekoho, s kým budem v živote šťastná?

Zuzana

Čo urobila za jeho chrbtom? Zdroj: Shutterstock

Psychologička Sylvia Dančiaková radí:

Možno ste ho už našli, len si to neviete užiť. Ale to predbieham. Ako sama naznačujete, je to o komunikácii – ani nie tak samotnej, ako o ochote komunikovať, prežívať spolu veci, myšlienky, pocity. Ak dvaja blízki ľudia robia na rôzne zmeny, je možné, že im to vyhovuje, že sú vlastne radi osamote a sú šťastní, že sa na seba môžu tešiť vo vzácnych chvíľach.

Prípadne im to nevyhovuje, no aktuálne s tým fyzicky nevedia nič iné urobiť, tak sú aspoň schopní nájsť si navzájom iné komunikačné kanály a prežívať spolu drobné radosti (sms, malé pozornosti a pod.). Alebo im situácia síce nevyhovuje, no keďže nevedia, ako ju riešiť, úspešne sa fyzicky vyhýbajú, a teda i riešeniu ich vzájomného vzťahu.

A vy konkrétne unikáte od vlastného reálneho voňavého dotykového života do virtuálneho sveta. Nie je to bezpečné. Únik pred sebou samou nie je riešením. Zuzana, sadnite si so svojím mužom a porozprávajte sa spolu – výčitky, bolesti, krik, strachy, nesplnené túžby a očakávania, pocity viny – všetko sa dá riešiť, prijať odpustiť, no najskôr to treba vzájomne zdieľať. Skúste si definovať, čo je pre vás šťastie, aby ste vedeli, čo máte aktívne hľadať, aby ste sa ho mohli dotknúť. Vytvorte pre seba a dcéru pravý svet.