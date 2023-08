Marta a Kamil boli našimi priateľmi už od školských čias. Chodili sme spolu na dedinské zábavy, absolvovali sme naše svadby a sme krstnými rodičmi ich synov a oni zasa našej dcéry a syna. Spoločné rodinné dovolenky, lyžovačky a letné grilovačky boli tradíciou. Až do momentu, keď vyplávala na povrch Kamilova nevera. Marta bola zlomená, vyhodila ho z domu. Ukázalo sa, že to trvá dlhší čas. No keďže som poznala Martu a jej povahu, vedela som, že to s ňou Kamil nemal nikdy celkom jednoduché. Nebola to však moja vec, nemiešala som sa do ich vzťahu a ani môj manžel. Marta si myslela, že manžela chvíľku vytrápi a ten sa k nej doplazí naspäť aj so žiadosťou o odpustenie, čo sa vlastne opakovalo počas ich celého vzťahu. No tentokrát sa Kamil rozhodol pre rázny krok.

Ich deti boli dospelé, žili svoje životy a on chcel začať pred prahom päťdesiatky nový život, s novou partnerkou. A tak aj urobil. Ich rozvodom sa fungovanie nášho kamarátstva poriadne naštrbilo. Búrka, ktorá sa niesla nad celým týmto procesom, zasiahla nás všetkých. Odrazu sme nevedeli, ako a s kým sa vôbec môžeme baviť, ich vzájomné hádky a osočovanie nás zraňovali. Snažili sme sa obom uznať pravdu, stáť pri nich, vypočuť a pomôcť, keď bolo treba. Nevedeli sme, koho z nich pozvať na oslavu okrúhlych narodenín mladšej dcéry. Tak ju oslavovala na dvakrát, raz s krstnou a jej deťmi, potom s krstným a jeho novou priateľkou. Bolo to pre nás všetkých zložité, psychicky náročné a vyčerpávajúce.

Nechceli sme ich stratiť, ale keď sme sa aj my s manželom začali zrazu nezmyselne škriepiť kvôli niektorým veciam týkajúcich sa Kamila a Marty, povedali sme si dosť. Prerušili sme s nimi kontakty, pokiaľ nepochopili, že čokoľvek, čo súviselo s ich vzťahom, nemajú ťahať do rozhovorov počas našich stretnutí. Prednedávnom sa náhodne u nás stretli a dokázali sa aspoň pozdraviť a nedohádať sa do krvi, a tak verím, že je to na lepšej ceste a my naozaj neprídeme navždy o najlepších priateľov.