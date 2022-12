Keď si jedného dňa prišla vyzdvihnúť svojho najmladšieho syna do škôlky, dostala od života obrovskú facku. V ten deň totižto maľovali kresby rodín a sama Wendy povedala, že ju v tom okamihu, ako zbadala kresbu svôjho syna, zalial pot: “Nemusela som sa pýtať, ktorý je môjho syna, vedela som to. Bola to poriadna facka a budíček, ktorý som potrebovala,” priznáva. Vedľa nej bolo napísané “Byť tučný je v poriadku”.

Ako informuje Život, Wendy si ako mladšia zaumienila, že sa bude vyhýbať sacharidom a tukom, kde sa len dá. To sa jej však ani zďaleka nedarilo a tak sa ponorila do fáz intenzívneho prejedania sa, neskôr dokonca aj pitia. Krátko po tom, čo videla kresbu svojho syna, sa rozhodla, že je čas prehodnotiť svoj životný štýl. Pred tromi rokmi si najala osobného trénera a pravidelne chodila na hodiny fitness do miestnej telocvične...

