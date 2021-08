Petra (35): Tvári sa, že neexistujem

Moja svokra ma nechcela za nevestu, a hoci mi manžel sľuboval, že po čase sa to zmení, hlavne keď budeme spolu bývať v ich veľkom dome, nestalo sa tak. My sme na poschodí a oni na prízemí, ale od začiatku mi dávala najavo, že som akoby na návšteve. Musela som sa vo všetkom prispôsobiť jej pravidlám. Napríklad, hneď na začiatku mi vydelila v chladničke poličky, určila čas, kedy môžem prať a vešať bielizeň, aby sa naše oblečenie náhodou nestretlo na jednej šnúre.

Povedala, že obed varí ona, lebo jej syn a manžel sú zvyknutí na jej stravu, ale ak chcem variť aj ja, musím až po jedenástej, keď ona odí­de z kuchyne. Keďže vedela, že nemám rada napríklad fazuľovú polievku, o to častejšie ju varila. Často som si musela pripraviť jedlo osobitne, aby som nebola hladná. Keď sme sa stretli, tak sme si nič nepovedali, ledva sme sa pozdravili.

Za mojím mužom chodila často, ale len keď vedela, že nie som doma, keď som prišla, vždy stíchla a hneď odišla. Veľmi som sa čudovala, že to manželovi aj svokrovi vyhovuje, ale nechala som to tak. Teraz už máme deti, ktoré ignoruje tiež, takže premýšľame o vlastnom bývaní, čo by situáciu vyriešilo. Lebo toto už manželovi vadí.

Moje riešenie: Jednoznačne si musíme nájsť vlastné bývanie.