Veľká premena Lucie: Radikálne schudla a našla novú chuť do života! Čo bolo jej hnacím motorom?

Lucia uznáva, že nikdy nebola štíhla. „Vždy som bola krv a mlieko a nemala som potrebu riešiť svoju váhu.“ Lucka po skončení vysokej školy otehotnela a spomína, že to bolo najkrajšie obdobie jej života a nesmierne si ho užívala. „Počas tehotenstva som pribrala len 8,5 kila, čo ma celkom potešilo, veď ženy bežne po pôrode nechali v nemocnici nejaké tie kilá. No to môj prípad nebol. Po pôrode mojej životnej lásky – syna Martinka – sa celý svet točil iba okolo neho. Prišli sme domov a učili sa spolu fungovať. Všetko bolo úplne úžasné, všetko bolo nové a nesmierne som si to užívala,“ spomína mama dnes už deväťročného chlapca. Zrazu si drobec upravil svoj režim a namiesto spánku bol počas noci hore a jej dni ubiehali, ani nevie ako.

Zdroj: archív Lucie Javoríkovej,

Zdravotné problémy

V jeden deň ju z ničoho nič rozbolel bedrový kĺb. „Bolesti sa stupňovali a už som nedokázala udržať syna na rukách. Museli ma s plačom odviezť na pohotovosť. Nasadili mi liečbu a každý deň som dochádzala na injekcie, inak by som sa ani nepostavila. Keď som ukončila liečbu a lekárka nevidela žiadne zlepšenie, dvihla varovný prst so slovami: ,Lucia, si mladá baba a už máš takéto problémy! Mala by si schudnúť, ten kĺb trpí nadváhou a bude to ešte horšie!‘ A mne len hlavou preblyslo: ,Jasné, ty tak vieš! U nás nikdy nikto nebol štíhly a sú tu, nič im nie je! Ty mi tak budeš hovoriť!‘“ Lucia priznáva, že to s ňou nepohlo.

Rozhodla sa pre zmenu

Všetko sa zmenilo počas jednej Veľkej noci, keď šla s rodičmi a so synom na termálne kúpalisko a uvidela tam krásnu mamu v dvojdielnych plavkách a s dvojičkami. „Vtom som si uvedomila, že ona sa vládze hrať so svojimi deťmi a ja sedím ako vyvrhnutý vorvaň na súši a sledujem svojho syna, ako si užíva vodu s dedkom a babkou. Ani neviem, čo sa vo mne pohlo, len som sa otočila za seba a prvýkrát v živote som sa videla reálnymi očami. Na ten odraz v zrkadle nikdy nezabudnem! Dvadsaťštyriročná žena v celých čiernych plavkách a nadváha najmenej 30 kíl.“ Lucka spomína, že v ten deň sa rozhodla pre radikálnu zmenu. Nevedela, ako to urobí alebo čo na to treba, vedela len, že tento starý život chce zamiesť pod koberec. „Nevedela som, čo ma čaká, ale tá túžba a sen zmeniť život ma úplne pohltili.“ Hneď na druhý deň ráno sa postavila na váhu, ktorá ukazovala 110 kíl. „Potom som si uvarila prvú ovsenú kašu, pripravila jedlo na desiatu, obed, olovrant aj večeru. V bolestiach som sa rozhodla, že začnem behať.“

Zdroj: archív Lucie Javoríkovej

Nevzdala sa

Lucka v ten deň v bolestiach zabehla 2,32 kilometra, po tom všetkom sa rozhodla ešte sadnúť na rotopéd na 20 minút. „Nemala som ani poňatia, čo je to kalória či koľko by som mala spáliť. Riadila som sa len takým svojím heslom – Už viem, aké to je, keď sa vzdám! Teraz chcem vedieť, aké to je, keď vytrvám a vyhrám!“ objasňuje svoje vtedajšie pocity. Za prvý mesiac schudla 6,5 kila. Za dva mesiace to už bolo 10 kíl a to ju motivovalo. Tretí mesiac čakala ďalšie kilá dolu, no prišiel šok. „Moja váha sa nepohla ani o kilo hore či dolu.“ Vtedy ju podporila mama, aby sa nevzdala, a ona šla teda ďalej. „Trénovala som minimálne päť dní v týždni, beh sa stal mojím druhým menom. A kto tvrdí, že materská a zdravý životný štýl sa nedajú skombinovať alebo sa vyhovára, že má deti a nemá čas, tak klame! Môj syn si to celé užíval so mnou. Bol to on, kto ma podporoval najviac. Sedel v kočíku a kričal maminka, pridaj,“ smeje sa dnes hrdá mama. Lucia vraví, že vždy sa dá nájsť cesta a spôsob, ako na to. Len treba nebyť zbabelá a konať. Výhovorky vie hľadať každý, ale konať málokto. Postupne za 18 mesiacov schudla 40 kíl.

Už viem, aké to je, keď sa vzdám! Teraz chcem vedieť, aké to je, keď vytrvám a vyhrám! Lucia Javoríková

Všetko sa zlepšilo

Lucia vraví, že už ju viac neobmedzuje nadváha, môže si obliecť to, čo sa jej páči, a nie to, do čoho sa zmestí. „Predtým som nemala rada spoločnosť ľudí. Hľadala som výhovorky, ako sa vyhnúť pohľadom. Najlepšie mi bolo doma, za plotom na dvore, kde ma nikto nevidel. Ale odkedy som schudla, môj život sa radikálne zmenil,“ vraví šťastná a dodáva, že nie nadarmo sa vraví, že ak nie je žena šťastná, vidno to na jej pokožke. Mala problémy s pleťou, zle spávala, pitný režim a pravidelná strava boli pre ňu cudzie pojmy. „S kilami navyše odišli všetky problémy. Zlepšila sa mi pleť, skvalitnil spánok, bola som plná života, mala som zrazu kopu energie a cítila som sa úžasne. Zrazu som našla svoje stratené sebavedomie. A vtedy som vedela, že tento nový život, ktorý som si vydrela, len tak nevzdám. Našla som spôsob, ako sa dá dlhodobo zdravo stravovať, a preto aj dnes, skoro po ôsmich rokoch, si držím váhu i zdravé stravovanie.“

Zdroj: archív Lucie Javoríkovej

Jedálny lístok ju baví

Obsahuje úplne bežne dostupné potraviny, ktoré majú všetci doma. „Treba sa vždy pozrieť, kam sme až zašli. Nesmieme to vzdať pri prvom pocite únavy, treba si oddýchnuť a znovu kráčať vpred. Môj režim je celých osem rokov rovnaký. Každodenná príprava jedla do škatuľky, ktoré mi zabezpečí, že nie som nikdy vyhladovaná, nezjem v rýchlosti hlúposti a svoje jedlo, ktoré mi dodá potrebné živiny a energiu, aby telo správne fungovalo, mám vždy so sebou,“ priznáva, že úplne v pohode si dá pizzu, zájde so synom na fast food a vie si poriadne uletieť aj na zákuskoch od švagrinej. Ale tým, že sa pravidelne a zdravo stravuje, si môže pokojne dopriať aj niečo menej výživné. „Cvičenie a tréning spolu so zdravou stravou sú stále mojím druhým ja.“

Všetko pre syna

Lucka vraví, že dnes si každý deň užíva naplno. „Bola som so synom na tobogane a vmestila som sa doň. To bola moja výhra – ten synov šťastný úsmev a nadšenie. Otvoriť ráno oči a byť zdravá, nažive je neskutočný dar. Len ľudia občas na to zabúdajú v dnešnom uponáhľanom svete.“ Čo sa týka súkromnej stránky, začalo sa jej dariť najmä preto, že si viac verila. Našla si prácu snov a je šťastná. Lucka dostala pod kontrolu svoje zdravie a to je najdôležitejšie. „Zdravie máme len jedno a treba si ho vážiť. Vždy si vravím, že ak svojim najbližším chceme dopriať len to najlepšie, prečo to nerobíme aj pri sebe? Každému chceme vyhovieť a urobiť pre svojich najbližších maximum, ale často zabúdame na seba a tak by to nemalo byť. A tak odkazujem všetkým ženám, ste rovnako dôležité ako vaši blízki. Buďte vzorom pre svoje deti. Ukážte im, že všetko, čo si zaumienia, dokážu. Len musia chcieť. Žijeme len raz, a ak si sny nesplníme teraz, tak kedy? Na dno síl občas siahne každý. Sú situácie, ktoré nás na dno dostanú, ale v tomto prípade nie. Práve naopak. Cítila som, akoby som sa znovu narodila a dostala novú šancu na život,“ dodáva na záver.