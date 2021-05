Koľkokrát mi napadne, kde je to moje nádherné bábätko, ktoré bolo tak naviazané na mamičku? Kde je tá moja roztomilá dcérka, pre ktorú som kedysi bola všetkým? Myslela som si, že náš vzťah nič nemôže zničiť. Aj manželovi som slepo dôverovala. A prosím!

Marek, láska môjho života, žije s mojou dcérou. Nedávno sa im narodil syn, ktorého som nikdy nevidela. Nerozprávam sa s nimi, odkedy ma obaja opustili. Odchádzali z môjho domu ruka v ruke... Som si istá, že Mareka zviedla moja dcéra, nebolo to naopak. Kamarátka ma neraz upozornila, že Veronika s ním okato flirtuje. Smiala som sa na tom, nebrala som jej slová vážne.

Bola som na dcéru hrdá, na to, aká krásna slečna z nej vyrástla, neskôr sa z nej vykľula veľmi príťažlivá a sebavedomá dospelá kočka... Netušila som, že v nej Marek, jej nevlastný otec, v nej raz uvidí ženu... Preboha, veď ich od seba delí 25 rokov!

Netušila som, že spolu skončili aj v posteli, dokonca že predo mnou tajili svoj milenecký vzťah niekoľko mesiacov! Dozvedela som sa to náhodou, keď som nečakane vošla do kúpeľne vo vlastnom dome a... Prichytila som ich priamo pri čine! Ponížili ma, neskutočným spôsobom! Hneď mi došlo, že moje manželstvo sa skončilo a môj vzácny vzťah s dcérou sa navždy naštrbil. Vyzerala ako taká prostitútka, oblečená v sexi čiernej spodnej bielizni, keď vášnivo bozkávala môjho manžela a on sa jej dotýkal na intímnych miestach...

A to ich naivné vysvetlenie! Vraj sa do seba bláznivo zaľúbili! Vraj ma majú obaja radi! Keby to bola pravda, odvetila som, tak by mi niečo také v živote neurobili. Dcéra plakala, keď si balila veci. A moje srdce ležalo na zemi rozlámané na tisícky drobných čriepkov. Z tohto sa ja naozaj nikdy nespamätám...

Eva