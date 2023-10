To sa len tak niekomu nepodarí! Speváčka Dara Rolins (50) sa prešla po móle v rámci najväčšieho sviatku módy v roku. Spoločnosť na prehliadke v Paríži jej robila napríklad herečka Elle Fanning či legendárna Helen Mirren. "Boli sme zlaté dievčatá," povedala redakcii eXtra.cz Rolins a popísala, ako si spoločnosť hollywoodskych hviezd a vlastne celú prehliadku užila.

Speváčka sa premenila na modelku. Krásna Dara Rolins dostala neskutočnú ponuku, a to ísť na prehliadku pre značku L'Oréal v rámci parížskeho týždňa módy. "Vnímam to ako obrovskú poctu, že si ma z L'Oréal Paris vybrali ako tú, ktorá bude reprezentovať Česko aj Slovensko na tomto významnom evente v rámci parížskeho Fashion Weeku. Bol to ohromný zážitok, a to nielen tým, že sa prehliadka konala v útrobách Eiffelovky, vežu sme tak mali v určitých momentoch prakticky nad hlavou. Ale samozrejme aj vďaka tomu, že boli v zákulisí tie najväčšie hviezdy od speváčok, herečiek až po modelky," prezradila Dara pre redakciu eXtra.cz. V zlatých minišatách predviedla sexi nohy a na TIE čižmičky sa nedá prestať pozerať! A to nie je všetko...