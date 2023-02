Úspešnú speváčku Taylor Swift (33) by síce potešilo, keby sa fanúšikovia zaujímali viac o jej hudbu ako o to, ako schudla, no napokon si tajomstvo svojej štíhlej figúry nenechala pre seba.

Taylor Swift Zdroj: Getty Images

Multižánrová speváčka a držiteľka viac ako 500 hudobných cien patrila medzi výrazné osobnosti hneď od začiatku kariéry. Okrem hlasu a chytľavých pesničiek priťahovala fanúšikov aj príťažlivým vzhľadom a vysokou štíhlou postavou. V súkromí, keď jej rovesníčky volili tepláky a legínsy, ona dávala prednosť šarmantnému retru, v ktorom vyzerala ako sladká Lolita. Krátko pred tridsiatkou sa jej výrazne zaoblila postava, no sukne začala paradoxne skracovať.

Dúhový úbor s flitrami trochu upozornil na bucľaté stehná. Zdroj: Kevin Winter

Na tohtoročnom udeľovaní cien GRAMMY však speváčka ohúrila. Evidentne schudla, po oblinách ani stopy a patrila k najlepšie oblečeným hviezdam večera. Elegantný komplet z krátkeho topu a zo sukne s vlečkou a vytváral noblesnú siluetu. Polnočnú modrú nádherne dopĺňala manikúra a výrazné fialové náušnice. FOTO nájdete v GALÉRII. Klikajte SEM!