Ak chcete vystaviť ukážkové chodidlá v nových sandálikoch či flip-flopoch, je najvyšší čas rozlúčiť sa so stvrdnutou pokožkou a neupravenými nechtami. Vôbec preto nemusíte chodiť do drahého salónu, rovnako dokonalý výsledok dosiahnete aj doma. Stačí si spraviť čas a pripraviť si všetko potrebné.

1. Začnite kúpeľom

Do vhodnej nádoby si nalejte teplú vodu a aspoň 5 minút relaxujte, aby sa zmäkčila stvrdnutá pokožka. Nechty si vyčistite kefkou a spravte si píling, ktorý vyhladí pokožku.

Pedikúra Zdroj: shutterstock

2. Menej je viac!

Chodidlá dôkladne osušte, aj miesta medzi prstami. Pomocou pemzy či pilníka odstráňte zhrubnutú kožu pätách, bruškách chodidla a spodnej časti palca. Pri pedikúre platí, radšej menej ako viac! Ak si odstránite priveľa kože, bude to nielen bolieť, ale riskujete aj infekciu.

pemza Zdroj: profimedia.sk

3. Nechty vo forme

Nechtovú kožičku jemne zatlačte nadol drevenou paličkou. Po kúpeli vám to pôjde celkom ľahko. Na skrátenie nechtov na nohách sa obzvlášť hodia klieštiky na nechty. Dávajte pozor, aby ste nechty skracovali skôr do rovna a nie príliš do oblúčika, lebo vám môžu začať zarastať. Rovnako platí aj tu: Nestrihajte nechty príliš nakrátko, nechtové lôžko má zostať celé zakryté. Na záver nechty prejdite ešte pilníkom.

žena - pedikúra - nohy - pilník na nechty Zdroj: SHUTTERSTOCK

4. Lesklé ako zrkadlo

Máte čas investovať do svojich nechtov ďalších 10 minút? To je skvelé, pretože leštička na nechty odvedie naozaj skvelú prácu. Po prvé, nechty budú pôsobiť nádherne pestované aj bez laku. Ideálne riešenie pre dámy, ktoré o farebné nechty veľmi nestoja. Ale aj milovníčky lakov budú z vyleštených nechtov len profitovať. Na hladkom základe drží lak oveľa lepšie. Ochranný vrchný lak zase vyhladí a zapečatí výsledný efekt.

žena - pedikúra - nohy - lak na nechty Zdroj: SHUTTERSTOCK

5. Krémujte každý večer

Po dôkladnej domácej pedikúre nie je nič ľahšie ako udržať perfektný stav chodidiel aj celé leto. Zahrňte staroslivosť o nohy do svojej dennej rutiny: Pravidelný píling udrží hladkú pokožku a predchádza tvorbe stvrdnutej kože. Každý večer si nohy nakrémujte – skvelé sú aj tyčinky s lojom, pri ktorých nemusí prísť do kontaktu nôh s rukami.



Tip: Opúchajú vám v lete nohy? Doprajte im studený kúpeľ a večer relaxujte s nohami vyloženými vyššie.

Domáca pedikúra Zdroj: shutterstock

Počuli ste už o rybičkovej pedikúre?

Jej základom sú rybičky Garra rufa, ktoré si pochutnávajú na odumretej koži. Odborníci však tejto metóde veľmi nefandia. Podľa výsledkov štúdie môžu rybičky prenášať rôzne kožné ochorenia. Riziková je aj voda, v ktorej plávajú, pretože nie je reálne meniť vodu po každom zákazníkovi. Jej prevádzkovatelia si však stoja za tým, že pokiaľ sa dodržia všetky hygienické podmienky, pedikúra je úplne bezpečná.