Aneta (32): Prišiel za mnou na Slovensko

"S kamoškou sme boli pred približne piatimi rokmi na dovolenke v Grécku. Vždy som tam túžila ísť, tak sa mi tým konečne splnil sen. Zaplatili sme si krásny hotel, na pláž sme to mali blízko. Dva týždne sladkého ničnerobenia. Večer sme chodievali na drink a zabaviť sa do blízkeho baru, kde bol jeden fešný čašník Costas.

Padli sme si do oka a obsluhoval nás len on. Angličtinu mal skvelú, takže sme sa bez problémov dorozumeli. Asi po týždni ma pozval na prechádzku po pláži. Kamoška mi len povedala nech si to užijem, že ona si nájde program. Bolo to milé, pripravil posedenie s vínom, olivami, syrmi a veľa sme sa rozprávali, potom sme sa prešli po pláži a pobozkal ma. A vtedy som vedela, že som stratená. Ďalší týždeň ubehol ako voda a posledný večer na dovolenke sme sa rozlúčili sexom. Bolo mi zaťažko odísť, no hovorila som si, že to bol len románik a vrátila som sa na Slovensko.

Asi po mesiaci mi napísal na Facebooku, že má dovolenku a chce sa stretnúť, že príde za mnou. Skoro som sa prekoprcla cez stoličku. Costas naozaj prišiel. Lebo som mu chýbala a nevedel na mňa prestať myslieť. Prišiel a už neodišiel. Našiel si u nás ubytovanie aj prácu. Po troch rokoch sme sa vzali na gréckej pláži a dnes sa pripravujeme na príchod vytúženého bábätka."