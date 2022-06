Mala som pred sebou úžasné leto. Menila som prácu, získala som slušnú novú pozíciu a čo bolo najlepšie, vyšlo mi to tak, že som mala skoro 2 mesiace voľna. Veľmi som sa tešila na takéto ozajstné prázdniny a plánovala som ich prežiť tak, ako počas študentských čias. Neskoro vstávať, pobaliť sa na kúpalisko a celý deň stráviť pri jazere mojej mladosti. Môj priateľ odišiel na tri mesiace na jazykový pobyt, potreboval sa zlepšiť v angličtine kvôli práci. O toľkom voľne sa mi roky nesnívalo. Konečne budem mať čas na seba a kamarátky, dovolenku sme s priateľom stihli ešte v júni pred jeho odchodom do Anglicka.

Marika mala pred sebou leto plné voľnosti. Zdroj: shutterstock

Veľmi rýchlo som si zvykla na novú rutinu. Doobeda som niečo porobila doma a v záhradke, pripravila si ľahký obed a už som ťahala na bicykli na kúpalisko. Väčšinou sama, pretože kamarátky boli v práci, ale vôbec mi to nevadilo. Dobrá kniha, voda a slniečko, mne naozaj netreba veľa k spokojnosti. Jedného dňa som tam stretla bývalého spolužiaka, moju pubertálnu lásku. Bolo to úžasné stretnutie, mali sme obaja toľko noviniek! Zveril sa mi, že prešiel ťažkým rozvodom. Jeho ex ho chcela obrať aj o to, na čo nemala nárok a hoci spolu nemali deti, poriadne mu komplikovala život. Po všetkých tých stresoch potreboval vypnúť, tak si vzal 2 týždne voľna.

Čas na jazere sme začali tráviť spolu. Cítili sme sa ako študenti, bláznili sme sa vo vode, jedli kúpaliskové jedlá a stále sme sa mali o čom rozprávať. Kamarátovi sa pomaly vracala chuť do života aj dobrá nálada, povedal mi, že čas strávený so mnou je tá najlepšia psychoterapia. Ako sme ležali plece pri pleci, chichotali sa a čítali nejaký klebetný časopis, uvedomili sme si, že tá iskra medzi nami nevyhasla. Naše snedé telá začali horieť túžbou, no tvárili sme sa, že sme len kamaráti. Bola som predsa zadaná.