Napriek tomu sú ženy, pre ktoré sú stále lákadlom a veria, že problematický muž sa kvôli nim zmení. Za zničujúcimi vzťahmi môže byť veľa príčin a upozorňuje na ne aj Barbara De Angelis vo svojej knihe – Si ten pravý, kde upozorňuje na typy vzťahov, ktoré nikdy nebudú fungovať. Je to napríklad vtedy, keď jednému z partnerov záleží na tom druhom viac, alebo ak sa zamilujete do mužovho potenciálu, prípadne keď si ho vyberie z rebélie, alebo ako reakciu na predošlý vzťah.

Horšie to je aj keď sa zamilujete do niekoho, kto nie je voľný. Barbara tiež upozorňuje na na nesprávne dôvody vstúpenia či zotrvávania vo vzťahu, ako napríklad osamelosť, nátlak rodiny či priateľov, pocity viny, zaplnenie emocionálnej alebo duchovnej prázdnoty...



Alexandra sa vo vzťahu popálila, keďže od začiatku nevnímala jasné signály, že niečo nie je v poriadku. Zdroj: Shutterstock

Toto všetko zvyčajne vedie k tomu, že žena žije dlhé obdobie vo vzťahu, z ktorého sa nevie vyslobodiť a je pre ňu utrpením. Podobnú skúsenosť má aj 35-ročná Alexandra, ktorá prežila tri roky s nezodpovedným a neprimerane impulzívnym chlapom, ktorý ju navyše aj citovo vydieral. „Očaril ma svojou charizmou. Na prvých stretnutiach mi dlhé hodiny rozprával, čo všetko zažil. Bol pozorný, nosil mi kvety, chodili sme na výlety a denne mi vyznával lásku – robil presne to, čo mi u predchádzajúcich partnerov chýbalo. Vravela som si, že si to zaslúžim. Je pravda, že už na začiatku tu bolo niekoľko jasných signálov, ktoré neveštili nič dobré – neskoré príchody, neustále konflikty s jeho blízkymi, nedodržiavanie sľubov atď. No nechcela som ich vidieť. Mala som pred tridsiatkou a hovorila som si, že nikto nie je dokonalý.

Bola som hlúpa, a hlavne som nečakala, že sa do toho všetkého zamotám tak, že nebudem vedieť nájsť cestu von. Rozišla som sa s ním snáď tisíckrát, no vždy ma slzami a sľubmi presvedčil. Vlastnou vinou som sa dostala do vzťahu, ktorý zo mňa vysal všetku energiu, až som nakoniec rezignovala a zabudla na svoje sny. Našťastie, pomohla mi rodina a po dramatickom rozchode som sa vyslobodila a pocítila som obrovskú úľavu,“ hovorí Miška a dodáva, že napriek všetkému ju tento vzťah posunul ďalej. Pochopila, že jej partneri boli odrazom jej vnútra – nízkeho sebavedomia, citovej nevyrovnanosti a strachu byť single. Našťastie, svoju hodnotu si uvedomila, začala na sebe pracovať, mať sa rada a po dvoch rokoch stretla skvelého partnera.