Dávate mužovi náznaky, ale on nereaguje? Ak niečo chcete, jednajte PRIAMO! Inak nepochopí…

Zdá sa vám, že vás nepočúva? Často robíme zásadnú chybu – k mužom sa prihovárame naliehavým tónom, ak niečo chceme. Niekedy si dokonca myslíme, že keď nereagujú, robia to náročky. Opak je však pravdou. Vôbec totiž netušia, čo potrebujeme alebo kam vypovedanými slovami smerujeme.

Petronela (24): „Bola by som rada, keby ma prekvapil.“

Milujem svojho manžela, ale niekedy som už zúfalá. Sme čerství novomanželia a doteraz sme nemali žiaden problém. Brali sme sa z veľkej lásky po krátkej známosti. Začali sme spolu bývať a potom ma Ondrej požiadal o ruku. Po svadbe sme si kúpili väčší, trojizbový byt, pretože plánujeme založiť rodinu. Predtým sme nemali žiadne konflikty, ale po svadbe akoby sa všetko zmenilo. Keď mu poviem, že sme už dlho neboli na žiadnom romantickom pobyte, opýta sa ma, či mi s ním nie je lepšie u nás doma. Jasné, že som s ním rada v našom hniezdočku lásky, ale rovnako rada by som si občas niekam vyrazila. Stačila by mi pekná romantická večera alebo kino. A keď mu napoviem, že sme dlho neboli nikde na večeri, iba pritakáva, že áno, namiesto toho, aby ma skutočne niekam vzal. Potom som smutná a on nechápe prečo.

Zdroj: shutterstock

Prosby nepomohli

Veľmi často chodíme okolo jedného vychyteného kvetinárstva u nás v meste a vždy som nalepená na výklade a obdivujem tie prenádherné rezané kvety. Veľmi by ma potešila kytička, stačila by malá, len tak pre radosť a z lásky. Alebo podľa mužov musím mať nejaký sviatok, aby som si zaslúžila kytičku? Keď som mu povedala, že milujem kvety a rada by som mala na stole v kuchyni vždy živé, iba sa usmial. Raz som to nevydržala a spýtala sa ho, či mi nekúpi malú kytičku. On na to, že kúpi, ale nie keď to budem čakať, ale keď si to nevypýtam. Stalo sa a zasa pol roka nič. Nechcem znieť ako nejaká rozmaznaná slečinka, ktorá si nevie vážiť muža aj bez bukréty, to totiž tak nie je. Ale bola by som rada, keby ma sem-tam prekvapil. Či už kvetmi, romantickou večerou, nejakým výletom, alebo pobytom. Viem, že na tom sa vzťah nezakladá, ale začínam tápať v komunikácii s manželom. Celkom mám z toho strach.

5 tipov k priamej komunikácii:

Ako teda s partnerom hovoriť, aby presne vedel, čo od neho očakávame? Nežnejšiemu pohlaviu sa takáto priama formulácia zdá trochu drzá, ale pre chlapov je forma „polopate“ jasná a zrozumiteľná.

1. Načasovanie

Zrejme vás nezoberie do kina, ak prišiel unavený z práce. Premyslite si, kedy je najlepšie vrhnúť sa na konverzáciu s vaším mužom.

Zdroj: Shutterstock

2. Tón

Vždy ide všetko lepšie s úsmevom a milým tónom, však?

3. Stručnosť

My ženy zvykneme témy rozvíjať do hĺbky, komentovať hneď niekoľko ďalších udalostí, pospomínať na minulosť či iné témy. Muž sa v takom množstve informácií stráca. Skúste sa vyjadrovať stručne a neodbočovať.