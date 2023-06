Mirka (25): Priniesla som si suvenír

"Ako študentka na vysokej som chodila po rôznych brigádach. Po skončení bakalára som sa rozhodla ísť na leto pracovať do Španielska. Základy jazyka som vedela a povedala som si, že sa ho aspoň doučím. Navyše, pracovať tam, kde je teplo a prístup k moru? Beriem všetkými desiatimi. Veď je to v podstate ako práca na dovolenke.

Najprv som začala v kaviarni, neskôr som predávala zmrzlinu a chodil tam taký fešný chalan Fabio. Každý deň sa zastavil na kopček, skamarátili sme sa a trávili sme spolu čoraz viac času po práci. Keď som mala voľno, chodili sme po výletoch. Bola to skutočná letná láska. Samozrejme, zblížili sme sa aj intímne. Mali sme sa radi, preto bola rozlúčka ťažká.

Po 14 týždňoch v slnečnom Španielsku som sa vrátila domov a nastúpila na magisterské štúdium. V októbri som zistila, že sme domov odišli dvaja. Rozhodla som sa, že si bábo nechám. Dala som to vedieť aj Fabiovi a on so mnou prerušil kontakt. Nevadí. Školu sa mi podarilo dokončiť aj s malým tmavovlasým bábätkom."