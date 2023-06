Tieto nevesty sa podelili cez anonymnú aplikáciu na zdieľanie rôznych tajomstiev – Whisper o svoje zážitky zo svadobnej noci. A priznali, že happy end, aký si vždy predstavovali, sa nikdy nekonal.

"Žiadny maratón lásky a nežností! Môj čerstvý manžel sa tak poctivo venoval všetkým hosťom, až bol z toho poriadne spoločensky unavený. Stihol sa so mnou ešte aj pohádať, vyvalil sa na gauč (ani nie do manželskej postele!) a zaspal v dokrkvanej košeli a prepotených ponožkách.

Ako dopadla ich svadobná noc? Zdroj: Shutterstock

Ráno sa pokúšal všetko mi vynahradiť, ale razilo z neho ako zo suda a mňa prešla všetka chuť...“

„Asi tri noci pred svadbou som kvôli stresom a prípravám poriadne nespala, a keď sa to všetko skončilo a opadlo to zo mňa, odpadla som ja. Rovno do manželskej postele. Kým sa manžel sprchoval, zaspala som ako Šípková Ruženka. On bol tiež vyčerpaný, a tak sa namiesto toho, aby ma zobudil a pomiloval, ku mne pridal, a tak sme tam chrápali ako dva medvede.“

„Svadobná noc bola pre mňa najmenej romantickým zážitkom. Hoci som práve mala plodné dni a vysnívala som si, že akurát vtedy počneme naše prvé dieťatko, nič také sa nekonalo.

Prišlo mi zle od žalúdka, šialene ma rozbolela hlava a navyše sme ešte nadránom museli riešiť bitku, ktorá sa strhla medzi našimi podguráženými svadobčanmi. Otrasnejšie to dopadnúť nemohlo!

S plodením sme museli trochu počkať, ale prezradím, že sa to potom podarilo pomerne rýchlo."