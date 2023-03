Priateľovi som dvakrát dala šancu, ale dvakrát ma sklamal. Nie je to zlý človek, ale keď som potrebovala pomoc, nebol pri mne. K mnohým veciam sa stavia ľahostajne, iba nad nimi mávne rukou. Keby som ho nenútila, tak nič neurobí. Keď môže, vyhýba sa zodpovednosti. Napriek tomu ho mám rada a chýbal by mi. Nikdy mi nebol neverný, aj keď mohol, ale nedá sa na neho v ničom spoľahnúť. Inak je veľmi šikovný, vie veľa vecí poopravovať a urobiť, len to veľmi dlho trvá a na jeho slovo sa nedá spoľahnúť. Má význam, aby odo mňa dostal tretiu šancu?

JARKA A KAMIL

Váš priateľ potrebuje mať nad sebou pevnú ruku,ktorá dodá jeho rozlietanému životu nejaké pravidlá a poriadok. Ak s ním chcete byť, tak sa zmierte s tým, že ho určitým spôsobom budete vodiť za ručičku. Nie každý má na to nervy, navyše by ste to mali urobiť tak, aby to časom nepovažoval za príťaž. Je to človek do dobrých čias, nie do zlých, ako ste sa už sama presvedčili. Ak si uvedomíte tieto limity a dokážete sa zmestiť do hraníc, ktoré sa takto vytvoria, môže to byť vzťah, ktorý dáva zmysel. Možno sa v budúcnosti často budete pýtať – prečo som sa nedala dokopy s niekým iným? A rozum vám odpovie, že to naozaj bola chyba a mali ste si to lepšie rozmyslieť, ale rozhodujúce je srdce. Toho sa spýtajte a budete vedieť odpoveď.