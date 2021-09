1. Pozor na toxické myšlienky

„Čo asi teraz spolu robia? Chodia do tej istej reštaurácie, kam sme chodili my? Má s ňou lepší sex, než so mnou? Určite si ju vezme!“ Toto sú absolútne toxické myšlienky, ktoré rozožierajú vaše vnútro. Potrebujete sa od nich oslobodiť a nemyslieť na ne každú chvíľu. Pýtate sa ako na to? Vymeňte ich za konštruktívnejšie otázky, ktoré vás na rozdiel od tých toxických môžu niekam posunúť. „Bolo mi v tom vzťahu naozaj dobre? Čo mi tento vzťah dal? Čo mi v ňom chýbalo? Za čo som svojmu bývalému partnerovi vďačná? Páčil sa mi sex s ním?“ Zamerajte sa otázkami a myšlienkami v prvom rade na seba. Ich dvoch nechajte tak.