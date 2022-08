Ak ho chcete naveky opantať, čítajte ďalej. Vychádzame z toho, že muži sú tvory vizuálne a zvedavé. Takže ak chcete byť milenkou, na akú sa nezabúda, podľa eva.sk určite robte toto:

Milujte sa pri plnom svetle

Pamätáte? Muži sú tvory vizuálne a toto je niečo, čo ich vie fakt dostať. Vykašlite sa na celulitídu – netuší, že niečo také máte.

Čo sa mužom páči? Zdroj: Shutterstock

Buďte niekedy dominantná

Sem si pekne sadni môj a toto mi urob – plus názorná ukážka. Bude ako zmyslov zbavený!

Čo sa mužom páči? Zdroj: Shutterstock

Prekvapujte ho

Pozrite si s ním porno, dokvitnite za ním do práce v kabáte a pod ním...podprsenka a podväzky (s týmto by sme počkali do jari). Skrátka ho občas príjemne vyveďte z rovnováhy.

Čo sa mužom páči? Zdroj: Shutterstock

Skúšajte nové polohy

Aj keď to nenavrhne on. Vlastne najmä, keď to nenavrhne on! Pokiaľ si každú stredu o deviatej večer nahá ľahnete so zatvorenými očami na chrbát a čakáte, čo sa bude diať, uf, nudí nás už len o tom písať.

Čo sa mužom páči? Zdroj: Shutterstock

