S partnerom máme taliansky vzťah. Bolo by to ako vo filme, lenže nie je… Začína to unavovať nás oboch. Je to vyčerpávajúce. Ani tie udobrovania nestoja za to! Akoby sme sa nevedeli normálne rozprávať a potrebovali sme neustále na seba kričať, akoby sme si na to už zvykli. Ťažko sa to vysvetľuje, ale niekedy mám pocit, že ani jeden z nás nechce urobiť krok k lepšiemu a čaká, že sa zmení ten druhý. Vždy sa jeden z nás cíti nevypočutý, nepochopený, ignorovaný a hnev sa hneď hromadí, kým nevybuchneme. Ako zvládať hnev, ako sa rozprávať normálne?

Psychologička Sylvia odpovedá: Dôležitá je motivácia a ochota zmeniť sa.

Na knižnom trhu je naozaj veľa publikácií s témou komunikácia vo vzťahu, ako zvládať emócie, rešpektovať a byť rešpektovaný… Takisto podcasty, komunikačné kurzy – kvalitné, no i menej. Pri vyhľadávaní by som sa orientovala skôr na odborníkov v tejto oblasti. V rámci párovej terapie, ale aj individuálnej sa viete zamerať špeciálne na komunikačné techniky. Možností je naozaj viac. Dôležitá je motivácia a ochota zmeniť sa. Začať môžete aj tým, že si budete všímať, ako komunikujú vaši rodičia vo vzťahu, ako vaši priatelia, môžete analyzovať, o aké emócie ide v jednotlivých rozhovoroch, pretože práve tie sú tou výbušnou zmesou. Nie je dôležitá pravda, ale kto ju ako cíti.