Klaudia (40): Sex s Talianom a rozchod

"Krátko po skončení vysokej školy som zažila románik na dovolenke. Bol to taký fešný Talian, ktorý sa o seba staral, cvičil. Proste chlap, za ktorým sa obzrie každá. Tiež práve dovolenkoval a pri bare sme prehodili pár zdvorilostných fráz a ja som sa vrátila k svojmu partnerovi.

Áno, bola som zadaná, no tento chlap ma neskutočne priťahoval. Bol zakázané ovocie a to predsa chutí najlepšie. Jeden deň, keď šiel priateľ na masáž, šla som rovno za tým Talianom a skončili sme u neho na izbe. Bolo to rýchle, živočíšne a intenzívne. Takú búrku som so svojím vtedajším chlapom nikdy nezažila. Vyspali sme sa spolu ešte dvakrát.

Po dovolenke prišiel rozchod. Niežeby ma trápili výčitky. Len som si uvedomila, že sex s frajerom ma neuspokojuje a chýba mi tá vášeň, ktorú som zažila v Taliansku. A vzťah bez kvalitného a pravidelného sexu dlho nevydrží."