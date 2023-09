Drahomíra (57): „Na nejaké prílišné vyjadrovanie citov nikdy nebol čas.“

V mojej generácii sa nad takýmto niečím nikdy nikto nezamýšľal. Chlap bol ten, ktorý si musel vedieť buchnúť po stole, držať rodinu pohromade a najmä ju zabezpečiť. Na nejaké prílišné vyjadrovanie citov nikdy nebol čas.

Prešli sme počas manželstva všeličím a hoci mi muž často nenosil kvety alebo nejaké darčeky, vedela som, že ma miluje a môžem sa na neho spoľahnúť, najmä keď prišli ťažké časy a zdravotné problémy. A to je viac ako čokoľvek. Dnes je zo mňa vdova, a dala by som čokoľvek za to, aby bol tu pri mne, hoci len v tichu.