Intímny život sa z nášho manželstva vytratil po narodení nášho prvého a jediného dieťaťa. Večery sme začali tráviť každý v inej miestnosti, kde sme sa venovali svojim záľubám. Ja som relaxovala po náročnom dni s bábätkom na poschodí a manžel ostával dole. Občas sme sa spolu milovali, ale bolo to čoraz zriedkavejšie.

Vrátili sme sa k sebe do postele... Zdroj: Shutterstock

Prestali sme sa rozprávať

Po narodení dieťaťa sme sa zrazu prestali rozprávať. Keď sme sa o to pokúšali, vždy nás prerušilo naše bábo, ktoré vyžadovalo všetku pozornosť. Často sme skončili pri vyhláseniach typu: „Čo som ti to chcela povedať? Jáj, už som zabudla. Asi to ani nebolo dôležité...“ A pritom kedysi sme sa toľko rozprávali! Zaľúbila som sa do manžela práve kvôli jeho príbehom. On do mňa zas preto, že som ho vedela vždy rozosmiať. A ako hlučne a vášnivo sme sa milovali... Spolu so slovami a vetami, ktoré sme si prestali hovoriť, sa z nášho vzťahu vytratilo aj všetko intímne.

Chcem niekam vypadnúť

Minulé Vianoce som manžela požiadala o jediný darček – chcem opatrovateľku pre malého a chcem niekam vypadnúť. Viem, že ak by som to nespravila, zase skončím v šialenom kolotoči domácich povinností, ktoré zabíjajú všetku romantiku. S manželom sme pomocou našich rodičov vykryli opatrovanie malého a rezervovali si chatu, s ktorou sa nám spájali najkrajšie spomienky z prvých rokov nášho manželstva.

Hniezdočko lásky

Tá chata mala všetko, čo potrebujete na to, aby ste pookriali na duši. Krb ako z rozprávky, veľkú terasu, na ktorú akoby padali hviezdy, vírivku obklopenú zrkadlami (ó, aké sexi!), biliardový stôl, kde som mohla znova vyskúšať svoje ženské triky (stačilo sa správne nakloniť v odvážnom tričku :) Užívali sme si spoločné rozhovory, dlhé raňajky a večere (bez ustavičného behania za dieťaťom) a čas plynul nádherne. Začala som vo svojom manželovi vidieť presne toho muža, s ktorým som pred 14 rokmi sedela za stolom na prvom rande a hľadala správne slová. Tie slová sa zrazu začali valiť samé. Vtedy aj teraz. A keď nám došli slová, nasledovalo nespútané a poriadne hlučné milovanie.

Znova milenkou

Presne toto som potrebovala. Nebyť len matkou, ale stať sa znova milenkou. Tá chata nás zachránila a kedykoľvek si na čas v nej spomeniem, mám znova chuť pritúliť sa k mužovi, ktorého som si z veľkej lásky vzala. Teraz už viem, ako tú lásku nenechať zahynúť.