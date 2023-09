RAŇAJKY

Quinoová kaša s ovocím

4 porcie

250 g quinoy ● 750 ml mandľového mlieka ● 3 banány ● 350 g čučoriedok ● 100 g vlašských orechov ● 1 PL škorice ● 4 ČL medu

Quinou prepláchneme teplou vodou a dáme spolu s mandľovým mliekom do hrnca. Za stáleho miešania privedieme do varu a na miernom ohni varíme asi 15 minút. Banány ošúpeme a nakrájame, čučoriedky opláchneme. Polovicu banánov aj čučoriedok zamiešame do kaše a necháme asi 5 minút odstáť. Orechy nasekáme nahrubo. Do kaše zamiešame škoricu a med a nanesieme do tanierov. Posypeme zvyškom ovocia, ako aj nasekanými orechmi.

Čas prípravy: 10 minút

Čas varenia: 15 minút