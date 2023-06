Rebarborový dezert

2 porcie

200 g rebarbory ● 100 g jahôd ● 300 g nízkotučného tvarohu ● 2 sušené marhule ● 1 vanilkový struk ● 1 ČL škrobovej múčky ● 1 PL vody

Rebarboru ošúpeme a nakrájame na malé kúsky. Sušené marhule nasekáme nadrobno. Dáme spolu s rebarborou do hrnca s trochou vody a varíme na miernom ohni asi 10 minút, kým rebarbora nezmäkne. Jahody očistíme a nakrájame na malé kúsky. Pridáme k rebarbore a chvíľu povaríme. Škrobovú múčku vymiešame s trochou vody a zamiešame do ovocnej zmesi. Krátko povaríme a stiahneme z ohňa. Necháme vychladnúť. Vanilkový struk rozpolíme a vyškrabeme z neho dreň. Vymiešame s tvarohom. Tvarohovú aj rebarborovú zmes navrstvíme do pohárov a dáme aspoň na 30 minút do chladničky.

Čas prípravy: 10 minút

Čas varenia: 15 minút

Čas chladenia: 30 minút

Rebarborový dezert Zdroj: Shutterstock

Chia puding s mangovým pyré

1 porcia

60 g chia semiačok ● 400 ml rastlinného mlieka (mandľové alebo kokosové) ● 4 kocky ľadu ● 1 mango ● limetová kôra na posypanie

Mango ošúpeme a odstránime jadro. Kúsok dužiny si odložíme na ozdobu a nakrájame nadrobno. Zvyšok dáme spolu s kockami ľadu do mixéra. Rozmixujeme na hladký ľadový sorbet a nanesieme do pohárov. Chia semiačka zamiešame do rastlinného mlieka a necháme prikryté v chladničke asi 30 minút. Potom nanesieme na mangový sorbet a ihneď podávame posypané mangom a limetovou kôrou.

Čas prípravy: 10 minút

Čas odležania: 30 minút