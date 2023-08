Krémová tekvica s hubami

2 porcie

1 menšia cibuľa ● 1 strúčik cesnaku ● 300 g tekvice hokaido ● 200 g hnedých šampiňónov ● 80 g ryže ● 2 PL olivového oleja ● 1 ČL datľového sirupu ● 100 ml smotany na šľahanie ● 3 PL vody ● 2 ČL sójovej omáčky ● 1 ČL korenia sambal oelek ● petržlenová vňať na posypanie

Cibuľu a cesnak ošúpeme a nasekáme nadrobno. Tekvicu rozpolíme, vyškrabeme jadierka a dužinu nakrájame na malé kocky. Huby očistíme a nakrájame. Ryžu uvaríme podľa návodu. V hlbšej panvici rozpálime olej, pridáme tekvicu a asi 6 minút opekáme. Zamiešame huby, cibuľu aj cesnak a opekáme ďalej. Osolíme, okoreníme a pridáme trocha datľového sirupu. Vlejeme smotanu, vodu aj sójovú omáčku. Zamiešame korenie sambal oelek a varíme spolu asi 2 minúty. Podľa potreby dochutíme. Zamiešame ryžu a podávame posypané nasekanou petržlenovou vňaťou.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 20 minút

Krémová tekvica s hubami Zdroj: Shutterstock

Melónová polievka s paradajkami

4 porcie

1 kg červeného melóna ● 1 konzerva krájaných paradajok ● 1 citrón ● morská soľ ● zelené korenie ● 3 až 4 vetvičky bazalky ● 4 PL jogurtu

Melón rozpolíme, vyberieme dužinu a odstránime jadierka. Rozmixujeme. Pridáme paradajky a zamiešame. Citrón umyjeme pod horúcou vodou, osušíme a asi polovicu kôry nastrúhame. Z citróna vytlačíme šťavu. Pridáme do polievky spolu so soľou a korením. Naložíme do misiek alebo tanierov a podávame posypané bazalkou a s lyžicou jogurtu, prípadne s nakrájanou čerstvou zeleninou.

Čas prípravy: 15 minút

Melónová polievka s paradajkami Zdroj: Shutterstock

Tuniaková nátierka s jogurtom

4 porcie

1 konzerva tuniaka vo vlastnej šťave ● 1 paprika ● 1 menšia cibuľa ● 1 strúčik cesnaku ● 5 PL bieleho jogurtu ● soľ ● mleté čierne korenie ● oregano ● asi 1/2 zväzku pažítky

Tuniaka zlejeme a mäso nadrobíme vidličkou. Zmiešame s jogurtom. Papriku nakrájame nadrobno, rovnako aj ošúpanú cibuľu. Pažítku nasekáme. Papriku, cibuľu, prelisovaný cesnak a pažítku zamiešame do nátierky. Dochutíme soľou, korením aj oreganom.

Čas prípravy: 10 minút

Tuniaková nátierka s jogurtom Zdroj: Shutterstock

Citrónové mafiny s černicami

12 kúskov

260 g mletých ovsených vločiek ● 160 g mletých mandlí ● 200 g špaldovej múky ● 4 ČL prášku do pečiva ● 2 ČL sódy bikarbóny ● 100 g cukru z kokosových kvetov ● 2 citróny ● 360 ml kefíru ● 4 vajcia ● 140 g kokosového oleja

Rúru predhrejeme na 180 °C a plech na mafiny vyložíme papierovými košíčkami. V mise zmiešame vločky, mandle, múku aj prášok do pečiva a sódu bikarbónu. Zapracujeme cukor z kokosových kvetov. Citróny umyjeme pod horúcou vodou, osušíme a nastrúhame kôru. Z jedného vytlačíme šťavu a zmiešame ju s kefírom, citrónovou kôrou, vajcami a tekutým kokosovým olejom. Pridáme k suchým prísadám a opatrne zapracujeme černice. Cesto nanesieme do košíčkov a pečieme asi 45 minút. Vyberieme a necháme vychladnúť.

Čas prípravy: 15 minút

Čas pečenia: 45 minút