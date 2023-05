Britský lepkavý karamelový koláč

8 kúskov

325 g hladkej múky ● 280 g zmäknutého masla ● 200 g odkôstkovaných datlí ● 1/2 ČL mletej škorice ● 1/2 ČL perníkového korenia ● 1 ČL sódy bikarbóny ● 70 g tmavého trstinového cukru ● 155 g svetlého trstinového cukru ● 4 vajcia ● 1/2 ČL vanilkovej esencie ● 2 ČL prášku do pečiva ● 6 PL karamelového kondenzovaného mlieka ● 60 g krémového smotanového syra ● 150 g práškového cukru ● štipka soli ● čokoládové hoblinky na posypanie

Do misy dáme nakrájané datle, pridáme škoricu, korenie, sódu, štipku soli a zalejeme 200 ml vriacej vody. Necháme 5 minút odležať a potom rozmixujeme na hladké pyré. Vyšľaháme 180 g masla a oba trstinové cukry do svetlého nadýchaného krému. Postupne zašľaháme vajcia, vanilkovú esenciu, múku s práškom do pečiva a nakoniec datľové pyré. Šľaháme, kým nezískame hladké cesto. Dve tortové formy vyložíme papierom na pečenie a boky vytrieme maslom. Do oboch nalejeme cesto v rovnakom množstve. Pečieme 35 až 45 minút pri teplote 180 °C. Na krém vyšľaháme zvyšné maslo a práškový cukor na svetlý krém. Zašľaháme smotanový syr aj 2 lyžice karamelového kondenzovaného mlieka. Časť krému nanesieme na jeden vychladnutý korpus a priklopíme druhým korpusom. Do zvyšného krému opäť pridáme 2 lyžice kondenzovaného mlieka a natrieme na horný korpus. Polejeme zvyšným kondenzovaným mliekom. Ozdobíme čokoládovými hoblinkami.

Čas prípravy: 60 minút

Čas pečenia: 35 minút