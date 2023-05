S marinovaným halloumi a ajvarom

4 porcie

400 g syra halloumi ● 4 burgerové žemle ● 4 PL olivového oleja ● 2 PL citrónovej šťavy ● 1 ČL sušeného oregana ● 1 strúčik cesnaku ● soľ ● mleté čierne korenie ● rukola ● paradajka ● červená cibuľa

NA AJVAR: 1 baklažán ● 800 g červenej kapie ● 5 strúčikov cesnaku ● 1 cibuľa ● 1 PL olivového oleja ● 1 ČL údenej papriky ● čili ● soľ ● mleté čierne korenie

Na ajvar predhrejeme rúru na 200 °C. Baklažán, paradajky a kapiu poukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme asi 30 minút. Upečenú zeleninu dáme do misy a dôkladne ju zakryjeme potravinárskou fóliou. Necháme 30 minút zapariť. Medzitým si nakrájame cibuľu, cesnak a necháme ich zosklovatieť na oleji. Opečený baklažán prepolíme a vydlabeme dužinu. Papriku a paradajky zbavíme jadierok a šupky, získanú dužinu dáme do hrnca a rozmixujeme. Prilejeme olej a v hrnci pomaly privedieme do varu. Varíme 1 až 3 hodiny, podľa preferencií. Dochutíme soľou, paprikou a čili. Na burgery prelisujeme cesnak alebo utrieme na pastu s trochou soli. Pridáme olej, citrónovú šťavu, oregano, trocha čierneho korenia a prešľaháme v miske. Vzniknutou zmesou potrieme halloumi nakrájané na plátky. Necháme 30 až 40 minút marinovať a potom opečieme z oboch strán na grilovacej panvici. Žemle rozpolíme a opečieme reznou stranou nadol na suchej panvici. Naplníme zeleninou nakrájanou na plátky, pridáme syr halloumi a bohato polejeme ajvarom. Priklopíme vrchnou časťou žemlí.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 30 minút

Čas varenia: 1 hodina

Burger s marinovaným halloumi a ajvarom Zdroj: MAREK BARTOŠ/Gurmet

Jahňací burger so skaramelizovaným feniklom

4 porcie

500 g jahňacieho mletého mäsa ● 4 burgerové žemle● 1 fenikel (buľva) ● 1 cibuľa ● 1 PL masla ● 1 ČL cukru ● 50 ml cidru alebo bieleho vína ● 1 PL jablčného octu ● 50 g bryndze ● 2 PL pažítky ● 2 PL smotany alebo mlieka ● olivový olej ● soľ ● mleté čierne korenie ● poľný šalát

Fenikel rozpolíme, odstránime zdrevnatené stonky, mladé lístky dáme bokom a nakrájame na tenké plátky. Rovnako postupujeme aj s ošúpanou cibuľou. Rozpustíme maslo a začneme na ňom pozvoľna opekať cibuľu a fenikel. Občas premiešame a restujeme minimálne 10 minút. Potom posypeme cukrom a necháme pár minút skaramelizovať. Zalejeme cidrom alebo vínom, privedieme do varu a potom stiahneme teplotu. Pomaly varíme, kým sa tekutina nevyvarí. Dochutíme soľou a octom. Mäso zľahka osolíme a premiešame. Necháme aspoň 30 minút odležať. Medzitým nakrájame pažítku a mladé lístky fenikla. Pridáme bryndzu, prilejeme smotanu alebo mlieko, dochutíme korením a dobre premiešame. Žemle rozpolíme a opečieme nasucho reznou stranou nadol. Dáme bokom. Na panvicu nalejeme olej, z mäsa vyformujeme oválne burgery a sprudka ich opečieme na rozohriatom olivovom oleji. Žemle potrieme ochutenou bryndzou, pridáme vrstvu skaramelizovaného fenikla, jahňací burger a poľný šalát. Potom priklopíme vrchnou polovicou žemle a hotovo.

Čas prípravy: 15 minút

Čas odležania: 30 minút

Čas varenia: 30 minút

Jahňací burger so skaramelizovaným feniklom Zdroj: MAREK BARTOŠ/Gurmet

Z cvikly a tofu

4 porcie

500 g varenej cvikly ● 180 g tofu ● 4 burgerové žemle ● 80 g ovsených vločiek ● 1 vajce ● 2 strúčiky cesnaku ● 2 ČL lahôdkového droždia ● 2 ČL sušeného tymianu ● 1/2 ČL rímskej rasce ● 1 PL majonézy ● 1 mrkva ● hrsť rukoly ● olivový olej ● soľ

NA GUACAMOLE: 1 avokádo ● 1 jarná cibuľka ● 2 PL koriandrových lístkov ● štipka vločiek čili ● soľ ● mleté čierne korenie

Tofu zabalíme do niekoľkých vrstiev papierových utierok, zaťažíme ťažkým hrncom a necháme aspoň 30 minút stáť, aby sme sa zbavili prebytočnej tekutiny. Cviklu nastrúhame najemno, dáme do sitka a necháme odkvapkať prebytočnú tekutinu. Cesnak prelisujeme a vločky nasekáme v mixéri na múku. Vylisované tofu nastrúhame najemno k múke a cesnaku, z cvikly vytlačíme prebytočnú šťavu a zmiešame spolu s tofu zmesou. Pridáme vajce, dochutíme soľou, tymianom, rímskou rascou a lahôdkovým droždím. Necháme aspoň 30 minút stáť, aby vločky vpili tekutinu a zmes sa spevnila. Na guacamole vydlabeme z avokáda dužinu a rozmačkáme ju vidličkou. Ihneď zalejeme dostatočným množstvom limetovej šťavy, aby avokádo nezhnedlo. Pridáme nasekanú jarnú cibuľku, iba bielu časť. Nasekáme najemno koriader a spolu so soľou, s korením a so štipkou čili zamiešame do guacamole. Pomocou navlhčených rúk vyformujeme z cviklovej zmesi 4 až 6 burgerov. Potrieme ich olivovým olejom a opečieme na panvici z oboch strán. Žemle rozpolíme a opečieme reznou stranou nadol. Dolnú polovicu potrieme majonézou a na ňu položíme cviklový burger. Pridáme vrstvu rucoly a guacamole. Mrkvu očistíme a nastrúhame na tenké hoblinky. Dáme na burger a prikryjeme hornou časťou žemle.

Čas prípravy: 30 minút

Čas pečenia: 10 minút

Burger z cvikly a tofu Zdroj: MAREK BARTOŠ/Gurmet

S portobellom

4 porcie

8 húb portobello ● 4 plátky slaniny ● 4 vajcia ● 1 PL masla ● 1 až 2 paradajky ● 80 g špenátových listov ● olivový olej ● soľ

Z portobella vydlabeme hlúbik a klobúk položíme spodnou stranou na plech. Pokvapkáme ho olivovým olejom, osolíme a pečieme 10 až 15 minút pri teplote 180 °C. Po upečení premiestnime klobúčiky na papierovú utierku, necháme vpiť prebytočnú tekutinu a vychladnúť. Na panvici orestujeme plátky slaniny a dáme bokom. Na vypečenom tuku opečieme paradajky nakrájané na plátky. Dáme bokom. Na masle pripravíme z vajec praženicu. Do jedného opečeného klobúčika portobella dáme vrstvu špenátových listov, na ne opečenú slaninu, plátok paradajky a miešané vajíčka. Priklopíme druhým klobúčikom a burger máme hotový. Rovnako postupujeme aj s ostatnými.

Čas prípravy: 25 minút

Čas pečenia: 15 minút