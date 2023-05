Malinovo-čokoládová torta

12 kúskov

NA CESTO: 2 vajcia ● 80 g krupicového cukru ● 100 g horkej čokolády ● 100 ml smotany na šľahanie ● 100 g hladkej múky ● 30 g kakaa ● 100 g masla

NA MALINOVÚ PENU: 200 g malín ● 150 g bielej čokolády ● 350 g smotany na šľahanie ● 2 ČL mletej želatíny ● 2 PL vody

NA ČOKOLÁDOVÚ PENU: 150 g horkej a mliečnej čokolády ● 350 g smotany na šľahanie ● 2 ČL mletej želatíny ● 2 PL vody

OKREM TOHO: 125 g malín ● 50 g čokolády (hoblinky)

Na cesto rozpustíme nalámanú čokoládu nad horúcim vodným kúpeľom. Pridáme maslo a necháme spojiť. Vajcia vyšľaháme dopenista, pričom postupne zašľaháme aj cukor. V mise premiešame múku a kakao a spolu so smotanou vmiešame do vajcovej zmesi. Ako poslednú zapracujeme čokoládovú zmes. Cesto nanesieme do tortovej formy vystlanej papierom na pečenie a pečieme 20 až 25 minút pri teplote 200 °C. Cesto bude ešte trocha vlhké. Vyberieme a necháme vychladnúť. Na čokoládovú vrstvu nasekáme čokoládu a spolu so 150 ml smotany rozpustíme nad horúcim vodným kúpeľom. Necháme vychladnúť na izbovú teplotu. Želatínu zmiešame so studenou vodou a necháme napučať. Rozpustíme na miernom ohni a zmiešame s čokoládou. Zvyšok smotany vyšľaháme dotuha a zapracujeme do čokoládovej zmesi. Penu nanesieme na vychladnutý korpus, ktorý sme obvinuli tortovou obručou, a dáme aspoň na 30 minút do chladničky. Na malinovú penu rozmixujeme maliny. Bielu čokoládu spolu s malinami a so 150 g smotany miešame nad horúcim vodným kúpeľom, kým sa zmes nespojí. Stiahneme a necháme vychladnúť. Želatínu zmiešame so studenou vodou a necháme napučať. Potom rozpustíme a zamiešame do malinovej čokolády. Zvyšok smotany vyšľaháme dotuha a zapracujeme do malinovej zmesi. Nanesieme na čokoládovú vrstvu a dáme do chladničky aspoň na noc. Na druhý deň odstránime obruč, ozdobíme čokoládou a malinami a môžeme podávať.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 25 minút

Čas chladenia: 12 hodín