Bielkovinový hummus

4 porcie

1 konzerva cícera ● 2 strúčiky cesnaku ● 1 limeta ● 3 PL skyru ● soľ ● mleté čierne korenie ● cukor ● 1/2 ČL čili vločiek ● 1 PL olivového oleja

Cícer zlejeme cez sitko a necháme odkvapkať. Cesnak ošúpeme a nasekáme. Z limety vytlačíme šťavu. Do vyššej nádoby pridáme cícer, cesnak a skyr a rozmixujeme tyčovým mixérom dokrémova. Dochutíme limetovou šťavou, soľou, korením, štipkou cukru a čili vločkami. Dáme do misy a pokvapkáme olivovým olejom. Podávame so zeleninou a s celozrnným pečivom.

Čas prípravy: 10 minút

Bielkovinový hummus Zdroj: Shutterstock

Mangoldová s kokosovým mliekom

2 porcie

400 g mangoldu ● 1 cibuľa ● 1 strúčik cesnaku ● 250 ml zeleninového vývaru ● 250 ml kokosového mlieka ● 1 PL repkového oleja ● 1/2 ČL korenia karí ● soľ ● mleté čierne korenie ● štipka čili

Cibuľu ošúpeme a nasekáme nadrobno. V hrnci rozpálime olej, pridáme cibuľu a opekáme dosklovita. Vsypeme očistený a nasekaný mangold a krátko podusíme. Zalejeme vývarom, vmiešame kokosové mlieko a pretlačený cesnak. Dochutíme karí, soľou, čili a korením. Varíme pri miernej teplote 10 až 15 minút a potom rozmixujeme. Podľa potreby ešte dochutíme.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 20 minút

Mangoldová polievka s kokosovým mliekom Zdroj: Shutterstock

Karfiolové „rizoto“

2 porcie

800 g karfiolu ● soľ ● mleté čierne korenie ● 1 cibuľa ● 1 strúčik cesnaku ● 150 ml smotany na šľahanie ● 2 PL masla ● 1 ČL korenia karí ● 200 ml zeleninového vývaru ● 40 g parmezánu ● 3 vetvičky petržlenovej vňate ● 1 PL mandľového masla

Karfiol očistíme a natrháme na ružičky, 150 g uvaríme v osolenej vode. Cibuľu ošúpeme a nasekáme, rovnako ako cesnak. Zvyšok karfiolu nasekáme v sekáčiku nadrobno. Uvarený karfiol scedíme, zalejeme smotanou a rozmixujeme. V hrnci rozpálime olej, pridáme cibuľu a krátko podusíme. Zamiešame karfiolovú „ryžu“ a karí a spolu opekáme ešte asi minútku. Zalejeme vývarom a pod pokrievkou varíme asi 5 minút domäkka. Medzitým nasekáme petržlenovú vňať a nastrúhame parmezán. Do uvarenej karfiolovej ryže zamiešame karfiolové pyré, mandľové maslo a asi dve tretiny parmezánu. Dochutíme soľou a korením. Podávame posypané petržlenovou vňaťou a zvyškom parmezánu.

Čas prípravy: 20 minút

Čas varenia: 20 minút

Karfiolové „rizoto“ Zdroj: Shutterstock

Vegánsky lávový koláčik

6 kúskov

120 g horkej čokolády ● 45 ml repkového oleja ● 160 g orechového mlieka ● 1 ČL vanilkovej pasty ● 100 g hladkej pohánkovej múky ● 50 g cukru z kokosových kvetov ● 1 PL kakaa ● štipka soli

Z čokolády odlomíme 6 kociek a dáme ich bokom. Zvyšok nasekáme a rozpustíme nad horúcim vodným kúpeľom. Pridáme repkový olej, mlieko a vanilkovú pastu a dobre premiešame. Múku preosejeme do misy, pridáme kokosový cukor, kakao a soľ a spojíme. Po lyžiciach pridávame tekutú čokoládovú zmes a miešame, kým nezískame hladké cesto. Formu na mafiny vytrieme olejom a naplníme 1 lyžicou cesta. Vložíme kocku čokolády a rovnomerne zakryjeme zvyškom cesta. Pečieme pri teplote 200 °C asi 10 minút. Koláčiky opatrne vyberieme z formy a podávame ešte teplé.

Čas prípravy: 15 minút

Čas pečenia: 10 minút