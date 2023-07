Pistáciový cheesecake

12 kusov

250 g celozrnných sušienok ● 110 g masla (+ na vymastenie formy) ● 500 g mascarpone ● 250 g krémového smotanového syra (plnotučného) ● 200 g práškového cukru (+ na podávanie) ● 3 vajíčka + 1 žĺtok ● 100 g drvených pistácií (+ na vysypanie formy)

Pripravíme korpus. Sušienky podrvíme alebo zomelieme a zmiešame s roztopeným maslom. Zmes utlačíme na spodok vymastenej formy (24 cm), vysypanej drvenými pistáciami. Urobíme plnku. V mise dobre vymiešame mascarpone, syr, cukor, vajíčka aj so žĺtkom dohladka. Krém vylejeme na pripravený korpus a povrch uhladíme. Formu zospodu obalíme alobalom a vložíme do plechu s vodou. Takto dáme piecť do rúry vyhriatej na 175 °C na 35 až 40 minút. Upečený cheesecake necháme chladiť minimálne 4 až 5 hodín, ideálne však celú noc. Podávame bohato posypaný pistáciami a trochou práškového cukru.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 40 minút