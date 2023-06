Malinová tiramisu torta

10 kúskov

NA ZÁKLAD: 150 ml malinovej šťavy ● 500 g čerstvých malín ● 50 až 55 dlhých cukrárskych piškót

NA KRÉM: 355 ml mlieka ● 3 žĺtky ● 70 g krupicového cukru ● 8 g hladkej múky ● 15 g kukuričného škrobu ● 30 ml vody ● 115 g masla ● 1 ČL vanilkového extraktu ● 250 g mascarpone ● 450 ml + 2 PL smotany na šľahanie ● 70 g práškového cukru ● 30 ml vody ● 2 a 1/2 ČL práškovej želatíny

Na krém vlejeme mlieko do hrnca, pridáme múku a dobre rozmiešame. Zohrievame pod bod varu. V mise zmiešame žĺtky, cukor, škrob, vodu (30 ml) a do tejto zmesi za stáleho miešania prilejeme polovicu zohriateho mlieka. Zmes nalejeme späť do hrnca k zvyšnému mlieku. Uvaríme hladký hustejší krém. Do ešte horúceho krému zamiešame maslo a vanilkový extrakt, preložíme do misy a prikryjeme fóliou, aby sa dotýkala povrchu krému. Necháme úplne vychladnúť. Do misy dáme mascarpone a trochu ho prešľaháme, aby bolo hladké. Pridáme smotanu, cukor a vyšľaháme. Do misky vlejeme 30 ml vody, pridáme želatínu a necháme 10 minút napučať. Želatínu rozpustíme ohrievaním v 2 lyžiciach smotany. Nevaríme! Potom primiešame lyžicu mascarponovej zmesi a dobre rozmiešame. Vlejeme k mascarpone a dobre premiešame. Po lyžiciach zapracujeme vychladnutý vanilkový krém. Dno tortovej formy s priemerom 24 cm vyložíme papierom na pečenie alebo fóliou. Na dno a dookola formy poukladáme piškóty. Pokvapkáme 2 až 3 lyžicami malinovej šťavy a prikryjeme ich 3 lyžicami krému. Naň poukladáme vrstvu čerstvých malín a znovu prikryjeme krémom. Poukladáme vrstvu piškót, ktoré predtým namočíme do malinovej šťavy, a zakryjeme 3 lyžicami krému, poukladáme ďalšiu vrstvu malín a namočených piškót. Ukončíme vrstvou krému. Ten jemne uhladíme a celú tortu vložíme do chladničky aspoň na 3-4 hodiny, najlepšie na noc. Potom tortu vyberieme z formy, navrch poukladáme čerstvé maliny, jemne poprášime cukrom a môžeme podávať.

Čas prípravy: 45 minút

Čas chladenia: 4 hodiny