Pre nás v mnohom čudné zvyky Američanov, oni zasa neveriacky krútia hlavou nad tým, ako fungujeme v Európe. Kým pre nás su niektoré záležitosti úplne bežné a normálne, oni ako turisti na našom kontinente nestačili ústa zavrieť od údivu. V niektorých prípadoch pozitívne, v iných negatívne. V konečnom dôsledku by sme si jedni od druhých vedeli vziať príklad. Napríklad také toalety zadarmo.

Američania pri niektorých veciach v Európe len krútia hlavou. Zdroj: shutterstock

Neraz ste sa určite stretli s tým, že na benzínke, v meste či na stanici od vás chceli poplatok za to, že si odskočíte. Niekde je to len pár centov, inde si neváhajú vypýtať aj celé euro. My si povieme, že to nie je zase také strašné, veď aj tie toalety musí niekto upratať, dať tam toaletný papier, nejaký ten osviežovač a pod. Kým ten záchod naozaj vyzerá, ako ten u vás doma, ešte ste ochotná zaplatiť. Ak však od vás chcú 50 centov a netečie tam ani teplá voda, aby ste si mohli normálne umyť ruky a chýba toaletný, to už je na zamyslenie. No Američania sa pri návšteve Európy čudujú aj pri perfektne vybavených záchodoch. U nich sa za to totiž neplatí.

Verejné toalety za poplatok Zdroj: Shutterstock

Keby ste prišli do Ameriky a ste stará škola, ktorá sa učila šoférovať na manuáli a aj doma máte autíčko so štandardným háčkom, pri požičaní vozidla za veľkou mlákou by vás asi porazilo. Nuž Američania zasa nechápu, ako je možné, že v Európe jazdíme aj na manuálnej prevodovke.

Manuáln prevodovka Zdroj: autor

Aj vy sa mnohokrát pri správach rozčúlite, keď počujete, že za vraždu dostal odsúdený 10 rokov? Budete sa čudovať, no napríklad vo Fínsku síce majú trest doživotie, no vraj v skutočnosti odsúdený strávi v base len 13 či 14 rokov. Nad dĺžkou európskych trestov odňatia slobody krútia hlavou aj Američania. V USA majú totiž tresty poriadne vysoké. Samozrejme, závisí od spáchaného zločinu.