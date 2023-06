Kde bolo, tam bolo... Za siedmimi horami… Takto sa začína mnoho rozprávok, ktoré nám v detstve čítali rodičia. Iste má každý z nás na toto obdobie krásne spomienky. Rovnako aj rodičia, pretože šlo o časť života ich detí, ktorá je síce nenávratne preč, ale v ich mysli má vzácne miesto. A každý rodič by nám dal zrejme za pravdu, že to je čas, keď sa večer deti tešia, až ich uložia do postieľky a s nadšením si vyberú, do ktorého príbehu sa ponoria. Tam, kde dobro víťazilo nad zlom, kde dobrým ľuďom pomáhajú aj hovoriace zvieratká či rôzne zázračné sily alebo kde tí, čo sa vybrali do sveta, nájdu isté ponaučenie?

Zázrak menom rozprávka

Mnohé deti ani nedýchajú, keď čakajú, ako dopadne príbeh, ktorý im čítajú rodičia. Či už bojujú princovia proti sedemhlavým drakom, princ zachráni princeznú, alebo sa nasmejú na príbehoch o hlúpom Jankovi či Ďurovi, ktorí sa vybrali do sveta hľadať šťastie. Rozprávky nikdy nestratia svoje čaro a dokonca sa z nich dá čerpať v rôznych situáciách aj v dospelosti. Veď v nich nájdeme príbehy o sile lásky alebo o verných priateľstvách a to sú veci, s ktorými sa stretávame aj v bežnom živote. Veď už v detstve nás naučili, že sa oplatí podať človeku v núdzi pomocnú ruku. A tá dokáže zázraky. Toto si uvedomujú aj v známom obchodnom reťazci Lidl.

Zdroj: shutterstock

Napíšte príbeh s Lidlom

Ten už mnohokrát nadviazal na najkrajšie slovenské tradície a ponúkol svojim zákazníkom čarovné rozprávky na motívy príbehov od Pavla Dobšinského. Dobré rozprávky, ktoré skutočne víťazia nad zlom, sú späť, a tak môžete spolu s Lidlom napísať príbeh so skutočne šťastným koncom. Je to naozaj jednoduché. Už od 29. mája môžete exkluzívne len v predajniach Lidl získať k svojmu nákupu milý darček, a to jednu z troch klasických slovenských rozprávok.

Ktorú si vyberiete?

Všetci chodievame nakupovať a pri pokladniciach obľúbeného obchodného reťazca Lidl sa mnohí z nás cítia ako doma. A tak stojí za povšimnutie, že aktuálne za každých 25 eur hodnoty nákupu si môžete zakúpiť jednu z troch rozprávok – Rovnako pekný pár, Pamodaj šťastia, lavička, Kráľ času –, a to len za symbolickú sumu 1,99 eura. Vnútri knižiek sa nachádzajú QR kódy, po ich naskenovaní sa čitatelia stanú súčasťou rozprávkového sveta a zažijú tak viac dobrodružstva.



Zdroj: shutterstock

Charitatívny rozmer

Doteraz Lidl vydával rozprávky na CD, ale teraz nastala jedna dôležitá zmena. Dobré rozprávky ponúka ako knižky s ilustráciami od talentovanej Tiny Minorovej. Čo sa však nezmenilo, je charitatívny rozmer celého projektu. V predošlých piatich ročníkoch venoval Lidl dôležité prístroje všetkým novorodeneckým pracoviskám na Slovensku, ktoré umožňujú bezplatný pôrod. Celková doteraz poskytnutá pomoc vďaka Dobrým rozprávkam presiahla hodnotu 5 500 000 eur.

Zachraňujme život

Tentoraz celý výnos z predaja Dobrých rozprávok poputuje na kúpu prístrojov zachraňujúcich život pre Detské kardiocentrum. „Som veľmi rada, že deti s chorým srdiečkom a ďalšími kardiovaskulárnymi chorobami budú vyšetrované a liečené ďalšími modernými prístrojmi, tentoraz od spoločnosti Lidl,“ uviedla MUDr. Viera Illíková, PhD., primárka oddelenia arytmií a kardiostimulácie Detského kardiocentra, pracoviska Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Zdroj: archív Lidla

Pre zdravé srdiečko

Detské kardiocentrum je jediné špecializované pracovisko na Slovensku, ktoré poskytuje veľmi špecializované výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a so získanými chorobami srdca a ciev. Vďaka Lidlu a jeho zákazníkom môže teraz získať dôležité prístrojové vybavenie. „Špičkové prístroje prinesú obrovský benefit malým pacientom aj zdravotníkom. Sú špecializované na vyšetrenia srdca. Prístroje skvalitnia diagnostiku a liečbu pacientov, ročne ich vieme použiť na vyšetrenie a liečbu 400 až 500 detských pacientov. Vopred ďakujeme za podporu, ktorú si v týchto neľahkých časoch veľmi vážime,“ dodala primárka MUDr. Illíková, PhD.

Zdroj: archív Lidla

Dobro ako z rozprávky

No v každej zo 163 predajní Lidl na Slovensku je možnosť kúpy Dobrých rozprávok časovo obmedzená. Ponáhľajte sa, aby ste aj vy získali jedinečné knižky, ktoré pomáhajú malým pacientom. Na záver možno dodať len toľko, že aj vy môžete držať v rukách to pomyselné pero, ktoré napíše šťastný záver príbehu nejedného malého a statočného bojovníka za vlastné zdravie a šťastný život.