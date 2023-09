Takto si vyjednáte VYŠŠÍ PLAT! Psychologické TRIKY, ktoré zaberú a ktoré SIGNÁLY treba vysielať

Kto by nechcel viac peňazí, všakže? Ale my ženy nie sme zvyknuté pýtať si vyšší plat, a keď to urobíme, tak nesprávne. Ak budete napríklad hovoriť len o tom, ako vás práca za malý plat ubíja, skôr si uškodíte.