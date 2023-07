Slackline alebo chodenie vo vzduchu: Len nespadnúť

Kedysi sme gumu iba skákali, ale dnes sa dá po nej aj chodiť. Keďže celý život je balansovanie, vyskúšajte si ho aj na tomto šikovnom popruhu. Viete o tom, že rovnováhe sa dá ľahko naučiť? A možno vám to pomôže aj k väčšej rovnováhe v živote. Navyše, kto má strach z výšok, na tomto to môže ľahko prekonať a bude sa cítiť naozaj ako víťaz. Stačí zostať uvoľnená a presunúť váhu tela na prednú nohu. Takže natiahnite slackline, ktorá sa dá bežne kúpiť v športových obchodoch, začiatočníci nech si ju natiahnu čo najpevnejšie, na maximum, nebude sa tak veľmi kolísať. Skúste si to v partii kamarátov alebo aj celá rodina a pokojne si zasúťažte. Kto ako prvý urobí spiatočnú cestu po lane?

Náš tip

Stojíme ako na lyžiach a nohy prekladáme cez seba smerom dopredu. Nikdy sa na popruh nestaviame bokom v priečnej osi chodidla ako na snouborde!