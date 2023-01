Na vitalitu a výkonnosť vplýva množstvo faktorov. Začína sa to hneď ráno tým, ako sa zobudíme, ako sme sa vyspali. Neskôr, ako sa hýbeme a čo konzumujeme. Byť v pohode nie je až také samozrejmé. Energiu nám počas dňa môže odobrať množstvo zaužívaných vecí. Viete, ktoré to sú?

Nedostatok spánku

Kvalitný spánok je predpoklad toho, ako sa počas dňa budete cítiť. Spánok treba k regenerácii organizmu a pri jeho nedostatku sa môžu zhoršiť niektoré základné funkcie tela. Dlhodobá absencia môže spôsobovať srdcovo-cievne ochorenia, hormonálnu nerovnováhu, ale aj demenciu či obezitu. Odborníci odporúčajú aspoň sedemhodinový odpočinok a spať by sme mali už pred polnocou.

Málo pohybu

Cvičenie má veľa pozitívnych účinkov. Zlepšuje krvný obeh, odbúrava stres, podporuje dobrú náladu. Nedostatok pohybu vedie k priberaniu, zhoršuje trávenie aj pamäť a prispieva k ochabnutiu svalstva. Stojí aj za vážnejšími chronickými chorobami, akými sú cukrovka či osteoporóza. Na zvýšenie energie pritom stačí každodenná 15-minútová prechádzka. Optimálne je však 30 minút.

Ak si prácu nosíte domov

Ak patríte k tým, ktorým sa práca nekončí zatvorením dvier od kancelárie, robíte chybu. Vášmu mozgu nedáte vôbec priestor, aby si oddýchol. Ak sa to stáva pravidelne a dlhodobo, mozog bude unavený, a to napriek tomu, že môžete mať dobrý spánok. Myseľ musí mať priestor, aby prešla na iné myšlienky. Aj také domáce práce, prechádzka či ničnerobenie vedia pomôcť viac než káva či dobré jedlo.

Pri pohybe zvlášť dodržujte pitný režim. Zdroj: Shutterstock

Ak sa snažíte všetkým vyhovieť

O energiu vás môže oberať ustavičné plnenie vôle niekoho iného. Vypočuť si problémy kamarátok, ponosy kolegov, požiadavky detí aj rodiny... Každému chcete vyhovieť. Potom sa nečudujte, že vám nezostáva žiadna energia. Snažte sa držať od seba ľudí, ktorí sú takzvaní vysávači energie či negatívne založení. Naučte sa hovoriť nie...

Dehydratácia

Ťažko uveriť, že by nedostatok vody v organizme mohol spôsobiť únavu. Ale je to naozaj tak. Voda je súčasťou každej bunky tela a má veľký vplyv na fungovanie celého organizmu. Už mierna dehydratácia vie veľmi negatívne ovplyvniť fyzickú výkonnosť, silu, rýchlosť a vytrvalosť. Dehydratácia sa prejavuje bolesťami hlavy či zmätenosťou. Nezabúdajte, že dehydrované môžete byť aj v zimných mesiacoch. Naučte sa dopĺňať tekutiny v priebehu celého dňa. Vhodná je obyčajná voda, ale aj bylinkové či ovocné čaje.

Veľký príjem kofeínu

S únavou či úbytkom energie bojujeme kávou. Jedna či dve šálky denne sú ešte v poriadku. Vtedy dokáže poskytnúť rýchle zvýšenie energie. Viac káv totiž spôsobuje presný opak. Nadmerné množstvo kofeínu stimuluje inzulín a spôsobuje náhly pokles cukru v krvi, a teda aj energie. To znamená, že dosiahneme presný opak a sme tam, kde sme boli. Nadbytok kofeínu navyše môže spôsobovať nervozitu a podráždenosť.

Prejedanie sa

Jednou z hlavným príčin dlhodobej únavy je prejedanie sa. Pri únave prichádza pocit, že telu musím doplniť energiu a tou je káva alebo jedlo, prípadne sladkosť. Mnohokrát si to človek ani nemusí uvedomovať. Najhoršie je, ak ráno neraňajkujeme, nemáme ako načerpať energiu a naštartovať svoj metabolizmus. Podobne to je aj vtedy, ak počas dňa nejeme v pravidelných intervaloch a večer všetko dobiehame. Hoci je jedlo zdrojom energie, jeho nadbytok spôsobuje opak. Zvlášť, ak si volíme nesprávnu kombináciu, to znamená ťažké, vyprážané a podobne. Po takom jedle určite príde útlm. Potom sa nečudujme, že sa cítime unavené a neschopné sústrediť sa. Všetko, čo zjeme, ovplyvňuje náš elán a výkonnosť.

Káva nie je riešenie, práve naopak, môže spôsobiť ďalšie problémy. Zdroj: Shutterstock

Potraviny, po ktorých prichádza únava

Vyprážané jedlá

Hranolčeky, rezeň, vyprážaný syr, šampiňóny či zemiakové placky sú v našej krajine veľmi obľúbené a patria medzi chuťovo najatraktívnejšie jedlá. Na ich spracovanie však telo spotrebuje veľké množstvo energie. Potom sa nečudujme, že po takom jedle potrebujeme odpočinok.

Pečivo a chlieb z bielej múky

Chlieb, žemle či rožky z bielej múky majú vysoký glykemický index. Dodajú telu energiu, ale iba na krátky čas. Treba si vyberať výrobky z celozrnnej múky.

Cestoviny

Fungujú rovnako ako pečivo. Cestoviny z bielej múky spôsobia, že vám rýchlo klesne hladina krvného cukru. Navyše škrob, ktorý obsahujú, pôsobí rovnako ako cukor. Výsledok? Dodaná energia na krátky čas, potom však príde únava.

Koláče a keksíky

Kto by si nedal po dobrom obede čokoládku či dobrý zákusok? Naozaj nám pomáhajú zahnať únavu? Je pravda, že nám kvôli obsahu cukru pomôžu zvýšiť elán. Ale opäť je to iba na krátky čas. Únava sa vráti a s väčšou intenzitou.

Alkohol

Ak si myslíte, že po „frťáčiku“ z vás opadne únava, je to len omyl. Alkohol spomaľuje centrálny nervový systém a po jeho konzumácii si neoddýchnete. Večer pred spaním navyše vedie k nespavosti.

Koláče a pečivo nás vyčerpávajú. Zdroj: Shutterstock

Energiu dodajú pomocníci z prírody

Guarana

Je to popínavá rastlina pôvodom z Južnej Ameriky. Podporuje činnosť nervových buniek, stimuluje imunitný systém, zlepšuje pamäť a koncentráciu.

Zelený čaj

Je jeden z najzdravších nápojov. Je nabitý živinami, redukuje tuk, má antibakteriálne a antivírusové účinky. Zvyšuje schopnosť koncentrácie, zachováva bdelosť a dodáva energiu.

Čučoriedky

Vedia nabudiť mozog a všetky jeho funkcie (vnímanie, pamäť, myslenie, sústredenie, učenie...). Prinášajú obrovskú dávku energie, fungujú ako životobudič.

Vláknina

Napríklad v čerstvom ovocí a zelenine. Pôsobí ako stabilizátor hladiny cukru v krvi, čím pomáha zastaviť odliv energie.