Tento diétny plán bude postrachom pre centimetre v páse, o ktoré sa postarali bufetové jedlá a plné stoly v hoteloch all inclusive.

Na rozpustenie brušného tuku neexistuje zázračná diéta, skôr vám pomôže racionálny výber potravín. Zaraďte do svojho jedálneho lístka avokádo, artičoky, celozrnné produkty, kefír, zelený čaj, vajcia, arašidy a cícer. Práve ony dokážu prispieť k strate tukových buniek a zmenšeniu obvodu v páse. Tento 5-dňový diétny plán obsahuje všetky spomenuté potraviny v chutných kombináciách. Nedajte sa odradiť prípravou, ktorá vyzerá na prvý pohľad náročne! Výhodou je väčšie množstvo jedla, ktoré si môžete odložiť aj na ďalší deň, prípadne ho zamraziť do zásoby.

1. deň

Raňajky (342 kalórií, 4 g vlákniny)

Omeleta s avokádom a kelom, zelený čaj

Vyšľaháme 2 vajíčka s trochou mlieka a so štipkou soli. Zohrejeme 1 ČL oleja na panvici. Zmes vylejeme na panvicu a pečieme 1 až 2 minúty z oboch strán. Preložíme na tanier. Premiešame 1 šálku nasekaného kelu s 1 ČL olivového oleja, citrónovou šťavou, so slnečnicovými semienkami, s mletou červenou paprikou a so štipkou soli. Omeletu ozdobíme šalátom a avokádom nakrájaným na plátky.

Obed (390 kalórií, 12 g vlákniny)

2 šálky šalátu na ploché bruško

Potrebujeme: 2 PL jablčného octu, 2 ČL celozrnnej horčice, 1 PL posekanej šalotky, štipku soli, mleté čierne korenie, štvrť šálky extra panenského olivového oleja, 8 šálok šalátu (mix zelených listov), 300 g artičokových srdiečok (umyté a prepolené), 1 šálku nesoleného cíceru, 1 nakrájané avokádo, 2 vajíčka natvrdo

Príprava: Zmiešame ocot, horčicu, šalotku, soľ a korenie vo veľkej miske. Vmiešame olej, aby sa spojil s ostatnými ingredienciami. Pridáme zeleninu, vajíčka postrúhame nahrubo a jemne premiešame.

Tip: Zvyšný šalát si odložte, zíde sa vám na večeru aj na druhý deň. Ideálne je skladovať zeleninu a dresing oddelene.

Ako sa zbaviť centimetrov okolo pása? Zdroj: Shutterstock

Večera (501 kalórií, 15 g vlákniny)

2 šálky pečenej zeleninovej polievky, 1 šálka šalátu na ploché bruško z obeda, 1 celozrnný pita chlieb

Na polievku potrebujeme: 5 PL extra panenského olivového oleja, 500 g zemiakov (očistených, prepolených a nakrájaných na kolieska), 1 a pol ČL soli, 2 cukety (prepolené a nakrájané), 2 stredne veľké póry (nakrájané natenko), 4 stonkové zelery (nakrájané najemno), asi 300 g šampiňónov nakrájaných na štvrtky, 10 artičokových srdiečok nakrájaných na štvrtky, štvrť šálky nasekaného petržlenu, 1 plechovku rajčín, kúsok parmezánu, 6 šálok vody, pol ČL mletého čierneho korenia

Príprava: Predhrejeme rúru na 175 °C. Nalejeme olej do veľkého hrnca, ktorý je vhodný aj do rúry, a naspodok poukladáme zemiaky. Poprášime soľou. Pridáme vrstvu cukety, póru, zeleru, húb, artičokových srdiečok a posekaný petržlen. Znova posolíme. Prelejeme rajčinami z konzervy a nastrúhame trochu parmezánu. Pridáme vodu (zelenina nie je celkom ponorená), zakryjeme a pri vysokej teplote privedieme do varu. Keď všetko vrie, presunieme hrniec do rúry a pečieme zakryté, kým zelenina nezmäkne, približne 1 až 1 a štvrť hodiny. Dochutíme korením a ozdobíme petržlenovou vňaťou, prípadne strúhaným parmezánom.

Tip: Dve šálky pečenej zeleninovej polievky a dve šálky šalátu si odložte na obed na druhý deň. Ak vám polievka ostala, zmrazte ju.

