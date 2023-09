Chcem začať cvičiť. Ako si tréning nastaviť tak, aby bol výsledok vidieť čo najskôr?

Je to dosť individuálne. Na každú z nás funguje niečo iné aj preto, lebo každá žena má aj iné ciele. Chcete schudnúť? Chcete pribrať? Chcete nabrať svaly? Neexistuje jeden univerzálny návod. Pravidlo, ktorým by sa mal však každý riadiť, znie, že extrémy nie sú dlhodobo udržateľné. Začnite malými krôčikmi, napríklad prechádzkou do práce a z práce, jedenkrát týždenne skúste kolektívny šport alebo posilňovanie, výbeh. Všetko vás musí baviť alebo majte z toho aspoň malú radosť. Potom postupne môžete pridávať.

Čo keď mám z pravidelného pohybu skôr pocit, že je to ďalšia povinnosť na mojich pleciach?

Je jasné, že ak pracujete a ak navyše ide o zamestnanie, v ktorom sa dosť nachodíte, veľa energie vám neostane. Nebudeme vám klamať, je to o prioritách. A vy by ste pre seba mali byť prioritou. Vyčleňte si dve-tri hodinky týždenne sama pre seba, plánujte aktivity dopredu, dajte si ich do diára. Zároveň je dobré si uvedomiť, že každodenné cvičenie a vyváranie nemusí byť správna cesta. Niektoré obdobia sú veľmi náročné a je lepšie uprednostniť spánok alebo viac relaxu. Skúste si vtedy pohyb zjednodušiť a zdravú stravu neznechutiť. Ak pracujete z domu, obed si objednajte, v práci skočte do jedálne a večer varte len jednoduché jedlá. Z pohybu sa sústreďte hlavne na ten bežný, ako je chôdza.