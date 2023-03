Je naozaj desivá predstava, že vás mozog s pribúdajúcimi rokmi zlyhá a nechá vás v štichu, odkázaných na pomoc druhých. Možno preto v roku 2016 jedna vedecká štúdia v Amerike vytvorila novú superpotravinu a to z čučoriedok. Písalo sa tam, že čučoriedky môžu odvrátiť demenciu. A dnes sa toto tvrdenie objavuje v každom antiage článku. Veríme, že ich jedením predídeme Alzheimerovej chorobe.

Čo na to veda?

Vedci chceli tento fakt overiť dvomi pokusmi. Jeden zahŕňal podávanie sušeného čučoriedkového prášku, ktorý zodpovedal 100 g čerstvých bobúľ raz denne, účastníkom vo veku 68 a viac rokov. Mali mierny, ale už diagnostikovaný kognitívny pokles, a rovnaké množstvo prášku dávali aj ľuďom vo veku od 62 do 80 rokov bez akýchkoľvek diagnóz, ktorí cítili, že ich pamäťové schopnosti upadajú. Výsledok? Len v prvej skupine došlo k miernemu zlepšeniu, ktoré mohlo byť spôsobené čučoriedkami obsahujúcimi flavonoidy, rastlinnú látku, ktorá preukázateľne zlepšuje kognitívne zdravie u zvierat. Ale samotní vedci konštatovali, že sa nedajú z toho robiť žiadne relevantné závery, že si to vyžaduje ďalšie skúmanie a presvedčivé dôkazy. Takže je pravda, že čučoriedky nám poskytnú určité stimuly prospešné pre mozog a ich pridaním do stravy nemáte čo stratiť. Napríklad sa vie, že antioxidanty v čučoriedkach sa vedia dostať až do hipokampu, akéhosi mozgového vzdelávacieho centra, a tak zlepšiť funkciu mozgu. V súčasnosti však neexistujú dôkazy o tom, že jedna potravina alebo živina môže byť akousi čarovnou tabletkou proti demencii.

Čo si z toho vziať?

Najlepšie, čo môžete urobiť, aby ste maximalizovali svoje pamäťové a iné mozgové centrá, je jesť dobre vyváženú stravu s dostatkom ovocia a zeleniny, veľa vlákniny a zdravých tukov. V každom prípade prihoďte k tomu aj čučoriedky, ale vedzte, že jedna potravina nemôže zachrániť vašu sivú mozgovú hmotu pred starnutím.