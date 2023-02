Vedci už dávnejšie poukazujú na to, že neporiadok môže signalizovať stratu kontroly v živote a čím je ho viac, tým menej vieme niečo zmeniť, nasmerovať sa alebo napredovať. A ako to súvisí s chudnutím a so stravovaním? Jednoducho, vedci potvrdili, že v neupratanej kuchyni strácate kontrolu nad príjmom kalórií! Podľa štúdie publikovanej v magazíne Environment and Behavior si ženy v chaotickom prostredí množstvo kalórií až zdvojnásobia! Autorka to zdôvodňuje podvedomým ospravedlňovaním toho, že sa nám aj tak všetko naokolo vymklo spod kontroly...

Nepríjemné veci vyhodiť

Nemusíte hneď začať s veľkým upratovaním, začnite s niečím ľahším. Veľa vecí sa viaže na spomienky, na konkrétne životné okamihy. Podľa metódy Kon Mari vyložte na podlahu všetko, čo ste dlhšie nepoužili alebo čo sa vám spája s minulosťou. Jeden predmet za druhým vezmite do ruky. Ak vo vás vyvolá nepríjemný pocit, máte tri možnosti – vyhodíte ho, predáte alebo darujete. „Ak si odkladáte veci spojené s negatívnymi emóciami, ako je strach, smútok, žiaľ či obavy, môžu ich vo vás vyvolať.“

V neupratanej kuchyni strácate kontrolu nad príjmom kalórií! Zdroj: Shutterstock

Upratovanie ako psychohygiena

Niekedy máme tendenciu všetko si zhoršovať, jatriť staré rany, ktoré môžu byť už dávno zahojené. Preto má vyradenie takýchto vecí nepochybne opodstatnený psychohygienický efekt. Veci, ktoré vás na prvý dotyk potešia, si nechajte a majte ich na očiach. Položte ich napríklad navrch zásuvky. Výsledkom bude harmonický domov prispôsobený vašim potrebám. No a potom sa môžete pustiť do predvianočného upratovania. Sviatky tak môžu byť príležitosťou na veľké zmeny. Dokonca aj tú v stravovaní. Vyskúšajte!

Vplýva aj na stres

Viete, že podľa prieskumu inštitútu CELF, ktorý skúma každodenný život v rodinách, má neporiadok vplyv na úroveň stresu, kvalitu spánku, fyzické a duševné zdravie? V jednotlivých priestoroch vypovedá o tom, čo presne blokuje spokojnosť. Napríklad čím dlhšie žena nechá ležať špinavý riad v dreze v kuchyni, tým väčšiu úzkosť prežíva.