Martin Matejka, všeobecný lekár pre deti a dorast, v tejto súvislosti tvrdí: „Je to podmienené viacerými faktormi. Leto ako ročné obdobie poskytuje veľkému množstvu mikroorganizmov veľmi vhodné podmienky na množenie, a to najmä v potravinách a vo vode. Druhým faktorom je cestovanie aj spektrum mikroorganizmov v danej krajine, na ktoré domáci obyvatelia môžu byť asimilovaní, no my sa s nimi bežne nestretávame, a preto u nás skôr vyvolajú ochorenie, teda hnačku.“ Vhodným prostredím na vznik hnačky je vlhké a teplé prostredie. Ľudský organizmus tak môže zasiahnuť v zahraničí, na dovolenke aj v domácom prostredí. Hnačku teda môžeme zaradiť do kategórie celoročných ochorení. Viete však, kedy hovoríme o hnačke?

Cestovanie aj spektrum mikroorganizmov v danej krajine, na ktoré domáci obyvatelia môžu byť asimilovaní, no my sa s nimi bežne nestretávame, môžu u nás vyvolať ochorenie. Zdroj: shutterstock

Čo je vlastne hnačka?

Hnačka predstavuje reakciu organizmu na zápal v čreve, ktorý vznikol v dôsledku pôsobenia rôznych pôvodcov, ktorými sú baktérie, vírusy, parazity, plesne a podobne. Hnačka nepredstavuje ochorenie, ale symptóm, ktorý sa prejavuje častými a vodnatými stolicami viac ako štyrikrát denne. V lete sa s ňou stretávame aj v súvislosti s prehriatím organizmu, pričom postihuje mladších aj starších ľudí.

V lete sme často vonku a hygiena niekedy nie je dostatočná. Patogény sa môžu dostať do tela fekálno-orálnou cestou. Čiže špinavými rukami. Zdroj: shutterstock

Ktoré potraviny ju môžu vyvolať

Letné opekačky v prírode, obľúbené rodinné grilovačky či iné aktivity plné dobrého jedla dokážu byť v dôsledku určitých kombinácií rizikové práve pre možný vznik hnačky. MUDr. Matejka tvrdí: „Hnačku najčastejšie spôsobujú potraviny, ktoré sú zle skladované, prípadne nedostatočne tepelne upravené. V týchto potravinách sa rozmnožujú baktérie, ktoré často produkujú toxíny poškodzujúce črevné bunky (napríklad stafylokokový enterotoxín vo vajciach, v majonéze, zmrzline). Ale aj nedostatočne upravená, špinavá voda môže spôsobiť črevné problémy. Obsahuje škodlivé baktérie a vírusy spôsobujúce akútne, úporné hnačky, často spojené s teplotami a kŕčmi. U nás na Slovensku najrizikovejšie potraviny predstavujú živočíšne potraviny – najmä vajcia a mäso.“ Pri akútnej hnačke je vhodné uprednostniť čistú či neperlivú minerálnu vodu a jemné čaje. V rámci prípravy grilovačiek či opekačiek je podstatné zamerať sa na to, v akom stave sa nachádzajú jednotlivé potraviny, keď ich kupujete. Dbať na čerstvosť je základ. Keď sa chystáte na dovolenku do zahraničia, v rámci prevencie je vhodné mať so sebou pripravené napríklad probiotiká.

Pri grilovačkách si dávajte pozor hlavne na mäso a jeho prípravu, aby bolo čerstvé a dobre prepečené. Zdroj: shutterstock

Počas hnačky sa neodporúča konzumovať:

sýtené a sladené vody kávu alkohol

Možno sú ovocné a sladké nápoje lákavé, ale urobíte lepšie, ak budete piť čistú vodu. Zdroj: shutterstock

Ako efektívne zabojovať

Hnačka môže zasiahnuť staršieho aj mladšieho človeka, pričom ani nemusíte byť na dovolenke v zahraničí. Často príde vtedy, keď ju nečakáte, a spolu s ďalšími okolnosťami môže narobiť nepríjemné komplikácie. V súčasnosti sú na trhu dostupné preparáty, ktoré obsahujú zložku s názvom tanát želatíny a ktoré sú zamerané nielen na prejavy/symptómy hnačky, ale riešia aj jej hlavnú príčinu – zápal v čreve. Symptómy sa napríklad prejavujú bolesťou brucha, častou a riedkou stolicou, taktiež ich možno vnímať v podobe kŕčov v bruchu. Preparáty s obsahom tanátu želatíny sú dostupné vo forme prášku pre deti a vo forme kapsúl pre dospelých. V rámci prevencie hnačky je preto podstatné dbať na to, kde sa stravujete, z akého zdroja, respektíve aj akú vodu pijete.

Dobrou prevenciou proti hnačke sú probiotiká. Zdroj: shutterstock

Najčastejšie symptómy

◗ riedka stolica,

◗ hlieny až pena v stolici

◗ zmena farby stolice, zelená, s prímesou,

◗ slabosť,

◗ nechutenstvo, nevoľnosť a ťažoba v žalúdku,

◗ bolesť brucha, podbrušia,

◗ pocit na vracanie až vracanie,

◗ zvýšená telesná teplota až horúčka.