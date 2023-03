Jarná únava prichádza v čase, keď by sme to najmenej čakali – keď sa dni pomaly predlžujú, máme viac slnka a teplomer začína ukazovať príjemné jarné teploty. Podľa vedcov za to môže hladina hormónov v tele. V zime telo vyrába viac melatonínu, so zvyšujúcim sa množstvom denného svetla ho telo na jar vyrába menej a my to pociťujeme ako vyčerpanosť. Ale dá sa s tým niečo urobiť.

Nepodceňujte únavu

Nie je to žiaden mýtus ani výhovorka, ale skutočnosť. Jarná únava je sezónna záležitosť a naozaj ide o únavu z prechodu zo zimy. Ako dlho ju môžeme pociťovať? Zvyčajne prejde po dvoch-troch týždňoch. Telo si totiž po čase zvykne. Ale mení sa aj podľa počasia, ktoré sa posledné obdobie mení. V každom prípade doprajte svojmu telu čas, aby sa po dlhom „zimnom spánku“ zregenerovalo a opäť dostalo do formy. Ak únava neprechádza ani po dlhšom odpočinku, možnože ide o chronickú únavu, pri ktorej je nutné navštíviť lekára.

Zdroj: shutterstock

Jarná letargia

Alebo aj reverzná sezónna afektívna porucha sú oficiálne názvy jarnej únavy. Je uznávaná ako reálna choroba, jej príznaky sú ospalosť, podráždenosť, citlivosť na zmeny počasia, niekedy aj bolesti hlavy, dokonca až depresia.

Pŕhľava dvojdomá

Najlepšie je zberať mladé čerstvé listy. Nájdete v nich množstvo vitamínu C a A, taktiež vitamíny skupiny B, ale aj železo, horčík a draslík. Pŕhľava dodáva energiu a silu, má prečisťujúce účinky, blahodarne pôsobí na rast vlasov a pokožku hlavy. Môžete si dopriať kúru v podobe čajov. Ale dajte pozor, nepite ich viac ako dva týždne. Neodporúča sa totiž na dlhodobú alebo pravidelnú konzumáciu, ideálna je v podobe jarnej kúry. Počas tejto kúry pite nalačno čaj z pŕhľavy, ktorý vám prečistí krv, zmierni kožné problémy a pomôže pri zápaloch.

Zdroj: shutterstock

Medvedí cesnak

Jarná očistná kúra s medvedím cesnakom vás prebudí a dodá vám medvediu silu. Obsahuje vitamín C, ktorý zvyšuje imunitu, podporuje vstrebávanie železa, pomáha liečiť rany a blahodarne pôsobí na vysoký krvný tlak. Pomáha proti hnačkám, plynatosti, ale aj zápche, ničí črevné parazity a zmierňuje kŕče. Najlepší je čerst­vý, neodporúča sa na tepelné spracovanie. Zberať ho môžete, kým rastlina nezačne kvitnúť. Je skvelý na jarný detox. Môžete ho pridávať do šalátov, smoothie alebo si spraviť pesto.

Zdroj: shutterstock

Púpava lekárska

Púpava je bohatý zdroj vitamínu C, dokáže telo zbaviť nadbytočnej vody, pôsobí močopudne, má pozitívne účinky na trávenie, navracia chuť do jedla a jej listy skvelo detoxikujú organizmus. Môžete si ju pridať do smoothie, šalátov alebo vyrobiť pesto.

Zdroj: shutterstock

Mäta pieporná

Je skvelá na bolesti hlavy alebo ak máte problém so zapchatými dutinami či celkovo s dýchacími cestami. Zároveň dokáže posilniť nervovú sústavu a pomáha pri nespavosti. Ak vás trápia niektoré z príznakov jarnej únavy, doprajte si čaj z čerstvej mäty. Výborná je aj do ovocného smoothie.



Mladý jačmeň

Zelený jačmeň okrem iného obsahuje chlorofyl a ten dodáva telu energiu. Vďaka obsahu jódu pomáha nielen dosiahnuť nervovú rovnováhu, ale priaznivo pôsobí na štítnu žľazu.

Čo pomôže?

1. Pohyb

Skúste sa premôcť a ísť von na slniečko a čerstvý vzduch. Prechádzka v prírode zaliatej slnkom, pohodový krok a zvuky lesa vám môžu navodiť lepšiu náladu. Kráčajte tridsať minút každý deň a uvidíte, že to má priam terapeutický účinok.

2. Pitný režim a vitamíny

Dostatočný pitný režim je najmä počas jarnej únavy veľmi dôležitý a môže vás vzpružiť. Rovnako aj konzumácia vitamínov v podobe ovocia a zeleniny, ktoré vám pomôžu ľahšie sa vyrovnať s jarnou únavou. Zaraďte ich v čerstvom stave do svojho každodenného jedálneho lístka, najmä tie s obsahom vitamínu C.

3. Spánok

Doprajte si potrebný oddych a po prebudení sa osviežte studenou vodou alebo si doprajte sprchu, ktorá vám dodá energiu.

4. Pozitívne myslenie

Počas tohto prechodného obdobia, keď sa telo musí adaptovať na prichádzajúce zmeny, vás často môžu prepadať rôzne negatívne myšlienky. Nastavte svoju myseľ pozitívne, usmievajte sa, chváľte sa i pre maličkosti, doprajte si čas s rodinou či priateľmi a čo najčastejšie sa venujte svojim záľubám.

Aj toto za ňu môže:

Zdroj: shutterstock

Okrem produkcie melatonínu stoja za jarnou únavou rôzne faktory, ktorým by ste zrejme neprikladali dôležitosť. No mnohé zmeny a procesy, ktoré sa dejú v tele, ovplyvňujú to, ako sa cítime, a prejavujú sa formou jarnej únavy:

● Počas zimy niektorí z nás prekonali ochorenia, všetci sme mali menší prísun slnka, nemali sme toľko čerstvého ovocia alebo zeleniny ako počas leta.

● Zimné ničnerobenie, sedenie v pohodlí prekúreného domova a prepínanie televíznych kanálov môžu za to, že v tomto období pociťujeme úbytok energie.

● Počas jari sa zvyšuje tvorba hormónu šťastia – sérotonínu. Odrazu prekypujeme energiou, čo spôsobuje nepokoj a rozrušenie pre nie celkom prebudený organizmus.

● S predlžujúcimi sa dňami sme spočiatku viac unavení. Doprajte telu čas, aby si postupne zvyklo.