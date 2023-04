Pán doktor, je spoľahlivé rátať si plodné a neplodné dni, keď sa bojím nechceného tehotenstva? Z antikoncepcie mi bývalo nevoľno, tak som ju vysadila, a prezervatív partner neznesie. Čitateľka z Trnavy

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Zdroj: archív

Je to téma, ktorá je o zodpovednosti k dieťatku. Je veľmi veľa článkov o vhodnej, respektíve nevhodnej antikoncepcii. Mnoho autorov sa k tejto téme vyjadruje i dáva návody. Budem veľmi konkrétny, prezervatív naozaj nemusí byť vhodné riešenie vzhľadom na partnera. Nie som najmúdrejší, ale viem, že vo všeobecnosti päť dní pred menštruáciou i päť dní po nej by teoreticky – pozor teoreticky – i štatisticky nemalo dochádzať k ovulácii, ktorá zodpovedá za uvoľnenie vajíčka, ktoré je schopné oplodnenia. Ak vám neprekáža prípadné otehotnenie, je to super metóda. No a existujú takzvané spermicídne čapíky i masti do poš­vy pred pohlavným stykom, ktoré neblokujú ovuláciu, ale spermie sú neschopné oplodnenia. Dostanete ich navoľno v lekárni.

Opýtajte sa odborníka

Na návštevu lekára často nie je čas, no niekedy sa jednoducho hanbíme opýtať lekára na riešenie chúlostivých ženských problémov. Ak vás niečo trápi, opýtajte sa anonymne nášho gynekológa, ktorý každý týždeň odpovie na vaše ženské alebo sexuálne otázky. Píšte na nižšie uvedené kontakty a pridajte heslo Gynekológ!

@[email protected]

WhatsApp +421915731094